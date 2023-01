"Argentina, 1985": qué dijo Darín en su discurso tras ganar el Globo de Oro

Durante la noche del miércoles se celebró la 80° edición de los premios Globo de Oro. La película Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, resultó ganadora del premio a Mejor Película de Lengua Extranjera.

El triunfo del galardón hizo saltar de alegría a la mesa en dónde se encontraba el equipo argentino. Ricardo Darín y Santiago Mitre subieron al escenario del Beverly Hilton, de Beverly Hills, y le agradecieron la estatuilla a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Darín agradeció el premio en inglés y rápidamente dejó un mensaje en español para los argentinos. "Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Los quiero. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría", celebró el actor haciendo referencia al Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Por otro lado, el director del film dio un discurso sobre la importancia de la democracia: "Estoy muy feliz de estar aquí. Le quiero dedicar este premio al equipo, a los productores, a los que no pudieron estar acá, a los actores que están viéndolo desde Argentina. Tengo el gran privilegio de estar junto al gran actor Ricardo Darín. Les dedico este premio a todos los que lucharon por la democracia; creo que la democracia es algo por lo que debemos seguir luchando".

En la ceremonia estuvo presente gran parte del equipo de la película narra una parte de la historia argentina. Además de Darín y Mitre, Peter Lanzani, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman y Victoria Alonso pudieron celebrar el triunfo en vivo.

Argentina, 1985 resultó ganadora en la categoría de lengua no inglesa en competencia con RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Sin embargo, este no es el primer triunfo de Argentina, 1985. La producción cinematográfica logró tres premios Coral en actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre). También recibieron una estatuilla en el Festival de San Sebastián, de Venecia, National Board of Review, Premios Forqué y del Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

La película también se encuentra pre seleccionada para la categoría de Mejor Película Extranjera de los Premios Oscars 2023 y su nominación podría ser anunciada el próximo 24 de enero. Además, compite en la terna de Mejor Película Extranjera de los Critics Choice Awards, que se entregarán el 15 de enero de 2023. (NA)