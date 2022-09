Javier Milei denunció penalmente a Alberto Fernández por "amenazar" al fiscal Luciani

El debate en torno al juicio por la obra pública y el pedido de condena del Ministerio Público a 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner sumó esta semana un nuevo capítulo.

Javier Milei presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por supuestas amenazas al fiscal Diego Luciani.

De acuerdo a la información brindada por Perfil, la denuncia que presentó el diputado nacional de La Libertad Avanza tiene como hecho cuestionado las declaraciones que hizo el presidente días atrás en el programa A Dos Voces (TN), donde había dicho: "Nisman se suicidó; espero que Luciani no haga algo así”.

La frase había generado un amplio rechazo en la oposición y el presidente tuvo que salir a aclararlo. "La pregunta fue si yo no temía que al fiscal Luciani le pasara lo mismo que le pasó al fiscal Alberto Nisman", repasó Fernández, y justificó: "Yo contesté lo que francamente creo: 'Miren, hasta donde todos sabemos, y hasta acá no se ha podido probar otra cosa, Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal'", rememoró el presidente.

Sin embargo, hasta el momento la discusión no había escalado hasta el plano judicial.

La denuncia fue presentada este jueves y tras el sorteo de la Cámara Federal quedó radicada en el Juzgado Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini. Los presuntos delitos que le imputa Milei al presidente son coacción y coacción agravada, por tratarse de un jefe de Estado.

La denuncia de Milei al presidente quedó radicada en Comodoro Py.

Con la denuncia en sus manos, el juez deberá definir en los próximos días si corresponde impulsarla e iniciar la instrucción o directamente archivarla. (Perfil)