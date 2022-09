Del Potro habló sobre un posible regreso al tenis: “No sé si fue mi último partido”

El ex tenista argentino Juan Martín Del Potro habló sobre un posible regreso a la disciplina luego de haberse retirado en febrero de este año. “No sé si fue mu último partido”, expresó el tandilense.

El campeón de la Copa Davis le puso un punto final a su carrera deportiva hace siete meses luego que su rodilla derecha le causara estragos por tantas lesiones que tuvo. A pesar de que ahora esos dolores persisten, dejó abierta la posibilidad de su regreso a la competencia.

El último encuentro Del Potro como profesional fue ante otro argentino, Federico Delbonis, en los 16avos de final del Argentina Open, instancia en la que cayó derrotado.

“Yo no sé si ese fue el último partido de mi carrera, pero lo que tengo claro es que hoy busco el bienestar en mi día a día y calidad de vida”, expresó en ESPN.

En ese sentido, continuó: “Dentro de esa posibilidad, puede ser que un tratamiento sea sin el tenis”.

No obstante, el ahora ex tenista no ocultó su amor por el tenis y por eso dejó la puerta abierta por si se da su regreso a las canchas.

“El deseo de jugar lo tengo y dejo la ventana abierta por si ocurre algo mágico, pero hoy ya no pienso en qué puedo hacer para volver a entrenar la semana siguiente”, aseguró.

Sus lesiones

Del Potro contó desde Estados Unidos, donde fue a presenciar el US Open, cómo está de salud tras varios años en los que las lesiones se adueñaron de su carrera.

“Subo escaleras y me tengo que agarrar de las barandas. O viajo de Buenos Aires a Tandil, que son cuatro horas de auto, y me tengo que bajar a mitad de camino para estirar la pierna. Ese es mi día a día hoy, mi realidad”, contó el tandilense.