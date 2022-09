Preocupación de las firmas regionales que elaboran biocombustibles

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) solicitó a las autoridades competentes a nivel nacional que “en forma urgente se anule la resolución 636 que determinó un precio de venta de 220.000 pesos por tonelada, atento a que las empresas proveedoras del aceite crudo de soja (materia prima responsable de más del 80 por ciento del costo de producción de biodiesel) han trasladado a la cotización para el mercado interno el tipo de cambio de 200 pesos por dólar estadounidense conforme a lo establecido en el Programa de Incremento Exportador”.

La entidad, en representación de la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel dedicadas en forma exclusiva al abastecimiento del corte obligatorio, menciona que entre el martes 30 de agosto y el jueves 1 de septiembre distintos representantes de las Cámaras del sector expresaron su preocupación ante los trascendidos en torno de la fijación de un dólar aplicable a las operaciones de compraventa de granos de soja y subproductos, además de señalar el impacto que ello causaría en el mercado interno de aceite de soja.

“Sin la actualización del precio de septiembre, no resulta económicamente factible operar, no pudiendo ninguna elaboradora cumplir con el abastecimiento del corte requerido por ley, lo que implicará que la totalidad de las plantas elaboradoras que destinan su producción al mercado interno deberán paralizar su producción, poniendo en serio riesgo la continuidad de nuestras empresas y de miles de empleos directos e indirectos (atento dedicarnos exclusivamente a la producción de biodiesel para el corte local, y no teniendo un mercado alternativo), con el consecuente impacto negativo que ello generará no solo para la actividad, sino también para las economías regionales donde se encuentra nuestras plantas”, sostiene el comunicado de CEPREB.

Por otra parte, y dada la situación actual en materia de abastecimiento de gasoil, la imposibilidad de cumplir con el abastecimiento del 7,5 por ciento del volumen de biodiesel en el corte del gasoil “generará que, indefectiblemente, se vuelvan a repetir las situaciones de escasez de gasoil que se vivieron en los meses recientes y/o la necesidad de reemplazar la producción nacional de biodiesel con mayor importación de gasoil”.