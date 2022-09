España: fingió un secuestro para sacarle 50 mil euros a la madre

Una mujer fue detenida luego de fingir su secuestro en Tenerife, España, para sacarle 50 mil euros a su madre. La farsa se había efectuado a través de un video en el que tenía sangre falsa en la boca y una venda en los ojos, donde uno de sus “secuestradores” le ponía un cuchillo en el cuello.

Junto a ella fueron detenidas otras cuatro personas. La detención se llevó a cabo en una sala de jugos y los acusados se enfrentan a los cargos de simulación de delito y extorsión por grabar el video en el que piden una gran suma de dinero.

Los investigadores descubrieron que la víctima había sido engañada en otras tres ocasiones, en las que había entregado 45 mil euros. En aquella ocasión, el método utilizado para extorsionarla fueron cartas con amenazas de muerte contra la vida de su hija.

En el video, la estafadora dice entre lágrimas que los “secuestradores” pedían 50 mil euros: “No le digas nada a papi, a la familia ni a nadie. Si me quieres ver viva tienes que pagarlo y yo no quiero que me pase nada”. Y añadía: “No puedes decirle nada a nadie porque ellos se van a enterar”.

En menos de 24 años, la Guardia Civil resolvió el caso y en el domicilio donde se habría grabado la simulación del secuestro encontraron un arma blanca, un pañuelo con el que la amordazaron y un frasco con sangre artificial.

Investigan si actuó amenazada

La Guardia Civil española también trabaja con la hipótesis de que la joven de 22 años habría actuado tras creer las intimidaciones de sus suegros venezolanos por supuestos efectos de la brujería contra su familia.

Según pesquisas, le habían dicho a la joven que los 50 mil euros que reclamaban era para pagar a los muertos.

Las cuatro personas detenidas son el novio, los suegros y la cuñada de la protagonista del video, todos ellos de nacionalidad venezolana. (NA)