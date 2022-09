Confirmado: Justin Bieber no se presentará en Argentina

Justin Bieber confirmó la suspensión de sus shows que estaban previstos para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Unico de La Plata. El reconocido artista canadiense emitió un comunicado con el que dio fin a los rumores y ratificó la mala noticia para sus 'beliebers', que aguardaban su presentación en Argentina después de casi 10 años de su último show.

Según figura en el escrito, la cancelación se produjo por los problemas de salud que atraviesa el cantante, que le impiden presentarse arriba del escenario. La versión había sido deslizada en las últimas horas, pero todavía faltaba la información oficial que lo confirmara.

El comunicado oficial de Justin

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour.



Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil.



Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.



He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo,



¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”

Cómo será la devolución de entradas

Para quienes compraron sus entradas, la devolución de los tickets será realizada automáticamente. Los reintegros estarán a cargo de la plataforma LivePass y se efectuarán a partir del día 12/09 hasta el 23/09.

A partir de esta última fecha, dependiendo de la forma de pago:

- Si la compra fue hecha con tarjeta de crédito, el reintegro aparecerá en el próximo resumen o en el siguiente.

- Si fue abonada con tarjeta de débito, el monto a favor en los movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Ante cualquier duda, se podrán contactar al siguiente mail indicando número de DNI: devoluciones@livepass.com.ar.

Horas de incertidumbre

Los rumores sobre la cancelación del concierto comenzaron a surgir en las últimas horas, cuando se supo que el artista, que se encontraba en Brasil, en donde participó del Rock in Rio, había abordado un vuelo a Los Ángeles el domingo a la noche tras declarar un malestar físico.

A medida que avanzaban las horas, el rumor se comenzó a confirmar cuando llegaron noticias desde el Estadio de La Plata que decían que estaban desarmando el escenario que habían montado.

Por esos momentos, todas las miradas estuvieron puestas en los fanáticos que desde hace más de un mes comenzaron a acampar en la entrada del Estadio. Se habían trasladado desde todo el país con anticipación para conseguir los mejores lugares entre la multitud.

Lo cierto es que la posibilidad de los fans argentinos de disfrutar de un show de Justin Bieber pareciera esquiva, pues esta visita iba a ser su regreso a diez años de su polémica incursión en la que debió suspender su actuación en el octavo tema por una indisposición física.

En esa ocasión, los problemas continuaron más tarde cuando el artista tuvo un violento enfrentamiento con un fotógrafo local que intentó retratarlo en un boliche porteño.