El Gobierno desmintió estar trabajando en proyectos para regular los discursos de odio

La portavoz de presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió los trascendidos que aseguran que el Gobierno trabaja en proyectos de ley para regular los "discursos de odio", luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No hay ningún proyecto que se esté analizando que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad”, apuntó la portavoz en diálogo con El Destape Radio, y agregó: "En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de Alfonsín hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen”.

Lo dijo luego de que en las últimas horas varios medios hicieran eco de que el Gobierno evaluaba impulsar una ley para penar los discursos de odio. Es que, en medio de las repercusiones del atentado contra CFK, algunos funcionarios del oficialismo manifestaron la necesidad de disponer de una herramienta que sancione estas manifestaciones.

La titular del INADI, Victoria Donda, opinó este domingo en una columna que escribió para Infobae que “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas” y apuntó que “los periodistas y la dirigencia “no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”.

Por su parte, en el mismo sentido, Alejandro Grimson, el titular del programa Argentina Futura, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y quien actúa como asesor de Alberto Fernández, había deslizado en una entrevista con Radio Provincia en las últimas horas que “la Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio”.

Cerruti contó que desde hace tiempo dentro del Gobierno se discute acerca de los mensajes que incitan a la violencia y que el debate se profundizó en los últimos días por el atentado que sufrió Cristina Kirchner en su casa de Recoleta, donde un hombre le gatilló dos veces cuando saludaba militantes.

"No es que no se puede debatir, discutir, o que no se puede investigar o denunciar; hay límites que se cruzan y algunos medios que lo cruzan muy seguido”, argumentó la portavoz presidencial, al tiempo que enfatizó en decir que "los discursos de odio no son solamente que parece que lo dicen con odio. Son también informaciones falsas que crean un clima, que hacen que la gente en vez de vivir feliz, en armonía, odie”, añadió.

La portavoz apuntó también contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, a quien cuestionó por no repudiar el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner al tiempo que aseguró que busca construir su perfil sobre un grupo de "fanáticos" radicalizados.

“Decidió dirigirse a un grupo muy fanático de la sociedad, y eso la lleva a salir de la regla más elemental de la democracia, que si hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y si sos presidenta de un partido político de la oposición, tenés que repudiarlo, no hay otra. Ahí tenés un problema. Si creen que van a hacer política sobre grupos de fanáticos lo que hacen en alentarnos, ahí tenés a los Trump, los Bolsonaro”, afirmó.