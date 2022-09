Mientras siga “volando” y sea el que quiere ser, Tiro nunca se va a relajar: 3-2 a Huracán

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

No solo me pareció a mí, también lo percibió el puñado de dirigentes, auxiliares y allegados de Huracán que tuvieron el privilegio de presenciar el partido en el Coloso de Cemento del club Rosario Puerto Belgrano: “este equipo de Tiro vuela”.

Eso quiere decir que físicamente se encuentra por encima de la media de la Liga del Sur, y si a eso le agrega dinámica, astucia, un equilibrado ida y vuelta, confianza en uno mismo y en el compañero y una envidiable efectividad, el aurivioleta, valeroso líder del torneo Clausura, se torna un elenco incontrolable.

Con un primer tiempo “deluxe” y una etapa complementaria con el rancho prendido fuego, el actual vanguardista de la competencia venció 3-2 al del bulevar, que si no llegó a empatar fue por su falta de fe en la zona donde no existen los perdones, en el área enemiga, y ahí, y creáme, Huracán ni siquiera fue un vientito. Claro, usted me dirá que marcó dos goles, pero los que erró… Mejor ni le cuento.

A ver, le explico. El de White cargó con el peso del cotejo desde el comienzo, pero Tiro, con un 3-3-3-1 bien plantado y desenvuelto, le declaró la guerra con la explosión de los volantes externos y rápidas transiciones de un campo al otro. Cada ataque fue con una misma finalidad: si no terminaba en gol, había que desgastar al rival haciéndolo correr para atrás.

Sin espacios para Navarro y Brian Scalco, el de Bahía fue espeso para defender y fluido a la hora de hacer lo que mejor le sale: pelota larga al extremo de turno, que es el que primero se desmarca en tres cuartos, centro al segundo palo y aparición del carrilero o el lateral libre de marcas.

Encima, en ese segmento inicial, no se equivocó en defensa y no hubo penal (acierto del árbitro Juan Ignacio Nebbietti) de Mancinelli sobre Anastasio más allá del reclamo (no existió agarrón pero si contacto, porque uno pasó por atrás del otro) de un conjunto que, a esa altura, tenía la presión arterial por las nubes.

En el complemento, con el ingreso de Achicar como referente de área y un 4-3-3, el Globo cambió de aire y de perspectivas. Reaccionó gracias a las grietas que empezaron a generar Scalco (de wing por derecha) y Navarro, y en media hora rodeó a un adversario que había perdido todo tipo de noción con y sin la redonda en los pies.

Sin embargo, Alonso amagó a ir a buscar un balón que le venía a sus manos, la dejó pasar y Eric Lischeske se la chocó para meterla en su propia valla.

Otra vez se modificó el trámite: Tiro se acomodó como si nada hubiese pasado antes de ese autogol, se sacudió la ropa, tomó aire y eligió gastar todo lo que tenía en intensidad con la idea, y acertada, de que su oponente no le siga el ritmo.

Scalco, desubicado como pocas veces, se fue de boca con el asistente N° 1 Walter Castaño, el juez Nebietti, que ya lo había advertido, no lo aguantó más, lo amonestó por segunda vez y a las duchas. Ahora, si lo insultó, ¿no era roja directa?

Cualquiera puede llegar a pensar que Tiro, que ya se adjudicó el Apertura, en algún momento se puede llegar a relajar, pero al menos hoy estuvo lejos de ser un equipo conformista. Volvió a ganar, sacó 13 de 15 puntos en este certamen y sigue “volando” en más alto de las posiciones. Que se va a relajar…

La síntesis

Huracán 2 (4-1-3-2)

Alonso 4

J. Pérez 4

P, Fernández 5

Lloyd 4

E. Lischeske 5

Chileme 6

Estay 3

Andragñez 5

L. Navarro (c) 7

D. B. Scalco 5

Anastasio 4

DT: Federico Gómez Peña.

Tiro Federal 3 (3-3-3-1)

B. Arias 6

F. Gutiérrez 5

S. Mancinelli (c) 7

I. Walter 6

M. Gil 5

Menna 6

M. Medina 6

R. Onorio 6

Llanos 5

Cabrera 7

ALTFATER 8

DT: Hernán Rosell.

PT. Goles de Medina (TF), a los 35m. y Altfater (TF), a los 45m.

ST. Goles de Navarro (H), a los 8 y 45m. y E. Lischeske (H), en contra, a los 31m. A los 42m. fue expulsado D.B. Scalco (H).

Cambios. 45m. Achigar (6) por Estay, 81m. Hirch por Chileme y Y. Romero por Anastasio y 91m. G. Díaz por Lloyd, en Huracán; 57m. Restiffo (5) por R. Onorio, 67m. S. López (5) por M. Gil y 84m. Adaro por Llanos y Manso por Altfater, en Tiro.

Amonestados. D. B. Scalco (19 y 87m.), Navarro (36m.), Anastasio (42m.) y E. Lischeske (83m.), en Huracán; Restiffo (89m.), en Tiro.

Arbitro. Juan Ignacio Nebietti (8).

Cancha. Rosario (6,5).