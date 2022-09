Los últimos dos campeones, mano a mano por el título del Torneo Invernal

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Como por obra del destino, la definición del Torneo Invernal 2022 recaerá en dos de los nombres más representativos del Midget actual, nada menos que en los dos últimos campeones de verano.

Naturalmente que ello destierra el concepto inicial. Más que el destino, que el trofeo mayor de dicho ciclo se defina entre Luciano Vallejos y Luciano Franchi responde más bien a fundamentos lógicos.

Es el medanense quien lleva las de ganar hoy, a partir de las 20:45, cuando comiencen a rugir los motores en el marco de la sexta y última programación del ciclo que, a juzgar por el horario, la cantidad de máquinas y las condiciones, de invernal tendrá poco.

Apenas 1,75 separa a Pomelo del campeón vigente en la tabla sumatoria, diferencia que abre un amplio abanico de posibilidades en el transcurso de la velada mecánica, con 27 puntos en juego y un total de 96 almas acelerando en pista.

“Desde que tengo uso de razón, me parece que este fue uno de los Invernales más competitivos en muchos años. Nunca hubo menos de 90 autos por fecha, corrieron muchos pilotos de punta en la mayoría de las fechas y no se escatimó a la hora de poner gomas nuevas en cada competencia”, nos cuenta Franchi, campeón de tres certámenes de invierno.

“Creo que esta vez, a diferencia de otros años, no solo nos presentamos por las ganas de correr, o por querer probar cosas, sino que se lo tomó muy en serio. Y la prueba está en lo que dije, que muchos pilotos invirtieron en autos, elementos y cubiertas”, agregó.

Una vez más, fiel a su costumbre de las últimas temporadas, tanto de día como de noche, Franchi se viste de candidato, muestra que el Nº1 que lució en 2021 no fue casualidad.

“Estar otra vez en una definición nos genera mucha felicidad, más haciendo todo nosotros en el taller. El auto funciona muy bien y en cualquier condición de pista, como pasó en la fecha pasada que nos tocó todo tipo de piso durante la tarde. Y lo mejor de todo es que responde rápido a los cambios que le hacemos”, explicó Franchi, vencedor de la tercera y quinta fecha.

--¿Qué te genera definirlo con Vallejos y que sea de noche?

-- Pelearlo con él obviamente es especial. Me hubiese gustado ser competitivo el año pasado y darle batalla de igual a igual en el playoff, pero no se pudo. Sé que no está con su auto campeón, pero para nosotros es importante correrlo ahora como parámetro para saber dónde estamos, además de querer correr de noche y terminar de confirmar el buen funcionamiento del auto.

Sensaciones similares experimenta en la previa el bahiense Luciano Vallejos, quien ante el banderazo final de la velada midgística podrá concretar un inmejorable inicio de la defensa del título obtenido en marzo pasado.

“Es importante otra vez estar ahí en un campeonato, por más que sea invierno y que no tenga la misma importante que el estival. Hay un título en juego y vamos a intentar pelearlo hasta el final, obviamente dejando todo por intentar ganarlo”, contó Vallejos.

“Haber corrido con el auto de papá lo hizo más especial para nosotros, ya que hicimos una apuesta grande y logramos hacerlo funcionar. Era una jugada grande, pero confiábamos que podía salir todo bien. Hubo que trabajar mucho, pero acá estamos, con muy buenas chances”, agregó Lucho, también alguna vez monarca de invierno.

Lo dicho. No es un título de verano en juego, pero la convocatoria invernal próxima a culminar, la cual arrojará un 30% de arrastre de puntos a partir de noviembre, no fue para nada despreciable.

Como frutilla del postre, la contienda por el escalón más alto del podio del torneo, como se apuntó en el comienzo, encuentra a los dos máximos exponentes de las dos últimas temporadas.

“Definirlo con él (Franchi) es una presión extra. Somos los últimos campeones y marcamos la diferencia en los dos últimos torneos, por lo que eso será un condimento extra. Pelearlo con uno de los mejores pilotos de la categoría lo hace todavía más especial”, apuntó el campeón, ganador de la segunda fecha.

“Y de noche mucho mejor, porque se igualan las condiciones y ya no hay tantos condicionantes en relación al clima y la serie que te toque. Además que nos permitirá entrar en calor pensando en el verano”, cerró el Vallejos.