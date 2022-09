¿Presidente o presidenta? El insólito cruce entre Milei, Moreau y Del Plá

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei protagonizó un insólito cruce con su par del Frente de Izquierda Romina Del Plá y con Cecilia Moreau, sobre si esta última es "presidenta" o "presidente" del cuerpo legislativo.

Al hacer uso de la palabra, el referente libertario rechazó el "circo político" que asegura que se montó sobre el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Tras dar su discurso, el economista terminó diciendo "muchas gracias, señora presidente", haciendo énfasis en la pronunciación de la letra E en la palabra "presidente".

Antes, Moreau ya le había reclamado que la nombrara en femenino. "Gracias, diputada", le respondió irónicamente la titular de la Cámara.

Y quien le siguió en la lista de oradores fue la dirigente del Partido Obrero. Luego de que Moreau le otorgara la palabra, Del Plá inició con un "Gracias, señora presidenta", pronunciando con fuerza la letra A.

Los aplausos de la mayoría de los diputados apoyaron a Moreau y a Del Plá, enervando a Milei. "Casta, casta, casta", vociferó el libertario mientras se iba del recinto.

Qué dice la RAE

Lo cierto es que la Real Academia Española (RAE) acepta la palabra "presidenta", en femenino, para referirse a la "persona que preside un Gobierno, consejo, tribunal, junta, socied ad, acto".

Según explica la Fundéu —una fundación patrocinada por la Agencia Efe y la RAE—, "la gramática académica explica que la voz presidenta es un femenino válido en el que se ha cambiado la E final por A, al igual que ocurre con asistenta, dependienta, infanta o intendenta".

Además, aclara que la palabra presidenta "ya tiene registro académico desde el Diccionario de 1803, se emplea desde mucho antes y es la forma mayoritaria según el Diccionario panhispánico de dudas", por lo que "no parece que haya motivo para no usar o incluso para no preferir esta forma cuando el referente es una mujer". (NA y La Nueva.)