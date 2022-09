"Gestionen más y tuiteen menos", las respuestas del Frente de Todos a Pablo Romera

El Frente de Todos de Bahía Blanca no demoró las respuestas a los cuestionamientos vertidos hoy por el secretario general del Municipio, Pablo Romera, quien esta mañana criticó el corte de calle Alsina por parte del Polo Obrero y pidió por la aparición de dirigentes peronistas locales que, de acuerdo con su opinión, debían dar respuestas por tratarse de referentes de los gobiernos nacional y provincial.

"Me gustaría saber dónde están Federico Susbielles, Marcelo Feliú y todos los dirigentes locales del kirchnerismo que miran para otro lado y no hacen nada. Para bancar a Cristina y el ajuste de Sergio Massa siempre están, pero para los problemas reales de la gente NO", dijo Romera, quien enfatizó que los reclamos en el acampe frente a la comuna tenían que ver con inflación, falta de empleo y otros temas de agenda nacional.

Por Twitter, la misma vía utilizada por el funcionario del intendente Héctor Gay, Susbielles dijo que se encontraba "acá en el Puerto de Bahía Blanca, trabajando para que crezca junto a la ciudad pese a la inoperancia de algunos. Si gestionaran Bahía con la velocidad y astucia que twitean viviríamos en un cantón suizo".

También se mostró muy duro el presidente de Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, Santiago Mandolesi Burgos.

"El desgobierno es LOCAL. Acampan en la puerta del Municipio y responsabilizan a otros. Otro periodista más que como el Int. Héctor Gay se ocupa de comentar la realidad. Gestionen más y tuiteen menos, que la ciudad tiene muchos problemas por solucionar", lanzó el extitular del Concejo Deliberante.

El piquete en la primera cuadra de Alsina, finalmente, se levantó poco antes de las 14.