Arabia Saudita, rival de Argentina en Qatar 2022, empató con Estados Unidos

El seleccionado saudí de fútbol, rival de la Argentina por el grupo C del Mundial de Qatar 2022, empató hoy sin goles ante Estados Unidos en un partido amistoso.



El encuentro se llevó a cabo en el Estadio de La Condomina, de la ciudad española de Murcia.



Arabia Saudita sumó su segunda igualdad consecutiva en materia de amistosos, como preparación para la próxima Copa del Mundo, luego del 0-0 ante Ecuador, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, el pasado viernes, también en Murcia.



El equipo saudí no marcó goles en los cuatro amistosos que jugó hasta el momento. El 5 de junio cayó 1-0 ante Colombia y cuatro días después volvió a perder ante Venezuela, por el mismo marcador.



El seleccionado dirigido por el francés Hervé Renard tendrá tres amistosos más antes del debut mundialista ante la Argentina: Albania (26 de octubre); Honduras (30 de octubre); y Croacia (16 de noviembre).



Arabia Saudita, número 53 del ránking FIFA, integra el grupo C del Mundial de Qatar 2022 junto con la Argentina, México y Polonia. Su primer partido será ante el seleccionado albiceleste, el martes 22 de noviembre, en el estadio Lusail. (Télam)