¿Los Pumas podrán repetir ante Sudáfrica aquella hazaña de 2015?

El seleccionado argentino de rugby jugará este sábado con Sudáfrica, actual campeón del mundo, por la sexta y última fecha del certamen del hemisferio sur.

El partido se llevará a cabo en el estadio Kings Park de Durban, a las 12.05. Será televisado por ESPN y Star+.

Es la misma ciudad donde el elenco albiceleste le ganó por primera vez al conjunto sudafricano.

Al mismo tiempo, se trata de la revancha del que jugaron el sábado pasado en cancha de Independiente (Avellaneda), donde los Springboks hicieron un gran primer tiempo y se llevaron la victoria por 36 a 20, a pesar de la reacción de juego y anímica de Los Pumas en el complemento.

El técnico de Los Pumas, el australiano, Michael Cheika, confirmó el equipo que jugará la revancha y que tendrá dos variantes entre los tres cuartos: ingresarán el wing Juan Imhoff por Lucio Cinti y el centro Matías Moroni por Matías Orlando. En el banco de relevos sobresale la inclusión de Bautista Delguy, que podría debutar en este Rugby Championship; la de Pablo Rubiolo, que integró dos temporadas el equipo de Jaguares XV y tiene la chance de hacer su estreno en el seleccionado mayor; y el regreso del pilar Mayco Vivas, por Thomas Gallo.

Además, estarán en el banco de relevos Agustín Creevy, Joel Sclavi, Guido Petti, Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta.

Sudáfrica presentará dos cambios con respecto al equipo que derrotó a Los Pumas el sábado pasado, el técnico Jacques Nienaber confirmó el ingreso del tercera línea Pieter-Steph Du Toit por Franco Mostert, mientras que el medio apertura Frans Steyn por Damien Willemse.

Sudáfrica: Willie le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Frans Steyn y Jaden Hendrikse; Jaspier Wiese, Pieter-Septh Du Toit y Siya Kolisi (cpitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth ; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador, Jacques Nienabe.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Lucio Cinti, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Emiliano; Santiago Carreras y Gonzalo Betranou; Marco Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matía Alemano; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador, Michael Cheika.

Árbitro: Damon Murphy (Australia), asistido por Frank Murphy (Irlanda) y Andrea Piardi (Italia).

Goleada

El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy a Australia por 40 a 14 (PT 17 a 0) y quedó a un paso se ganar por octava vez el Rugby Championship ya que obliga a que Sudáfrica le gane este mediodía a Argentina por 40 a más puntos, en el partido que cerrará el certamen.

El encuentro se jugó en el Eden Park Stadium de Auckland y de esta manera los All Blacks culminaron con 19 puntos y un saldo de puntos de +67, contra

los 14 de Sudáfrica con +28, cerrando Australia con 10 y Argentina con nueve.

Los puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Will Jordan, Sam Whitelock, Codie Taylor, Samisoni Taukei'aho y un try penal, con tres penales y dos conversiones de Richie Mo'unga.

Para Australia los tries fueron dos y marcados por Folau Fainga'a y Jordan Petaia, convertidos por Bernard Foley y Reeece Hodge.

Si Sudáfrica vence a Argentina con punto bonus ofensivo (diferencia de tres tries o más que Los Pumas) serán primeros con los All Blacks con 19 unidades, y si triunfan sin bonus quedarían con 18.

En el desempate se toman en cuenta: 1) Mayor número de triunfos, ambos sumarían cuatro 2) Resultados entre los equipos igualados, cada uno ganó un cotejo y 3) Mayor saldo de puntos, el que sería tomado en cuenta en esta definición con clara ventaja de los neozelandeses.