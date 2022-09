Cristina Pérez cantó en "¿Quién es la máscara?" y sorprendió con su performance

"Adoro la comida criolla; sin lugar a dudas las empanadas tucumanas son las mejores. ¿Les tiro un dato futbolero? Soy fanática de uno de los equipos que salió campeón del mundo", fueron las pistas que brindó Cristina Pérez antes de salir a la pista de ¿Quién es la máscara? caracterizada como Orquídea. Y al ritmo de What a Feeling, brilló con su desempeño vocal y físico.

"¡Qué hermosa! Orquídea, cantaste el tema de Flash Dance, debe ser el sueño de todas bailar esta canción y lo hiciste increíble", destacó Natalia Oreiro al fin de su presentación, mientras que Lizy Tagliani no lo dudó y se acercó al centro del estudio para bailar junto a ella. Y luego de ese momento divertido, los "investigadores" comenzaron con su trabajo.

El primero en sospechar de que se trataba de una periodista fue Roberto Moldavsky, quien no dudó en preguntar si la participante "estaba informada" y si veía noticiero. Y a partir de esta teoría, Lizy se animó a decir que la persona detrás de la máscara de Orquídea era Marisa Andino. "Lo conozco a Guillermo (Andino) desde chiquito", manifestó Cristina, sin dar su identidad.

"Para mí es alguien nacida en Tucumán y que canta muy pero muy bien. Debajo de Orquídea puede llegar a estar Cristina Pérez", arriesgó Karina La Princesita. "No, para mí es humorista, canta y bailar y es una flor... Fátima Flórez", señaló Moldavsky. Mientras que Wanda, en último lugar, coincidió en que se trataba de Pérez.

Y al final de la gala, a la periodista no le quedó otra opción más que quitarse el disfraz. "Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Me parecía un juego, pero cuando estás acá adentro te das cuenta que no podés manejarte, no tenés noción porque no ves todo", reveló y confesó que le costó mentir a la hora de dar pistas.

"Crecí en los 80 y ¿quién no quería bailar What a Felling? Quería hacer algo que me representara", explicó sobre el tema que eligió. Y agregó, con humor: "El traje es hermoso, pero cuando estaba bailando sentía que tenía una (auto) transformer". (NA)