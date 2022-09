El cónsul general de España visitó Punta Alta

En su visita a Punta Alta, el cónsul general de España en Bahía Blanca, Juan Armando Andrada-Vanderwilde Parada, conoció la terminal de Puerto Rosales junto a su titular Rodrigo Aristimuño, se entrevistó con el intendente municipal Mariano Uset y finalmente recorrió la obra de la puesta en valor del teatro en la Asociación Española, donde además recibió un agasajo de bienvenida.

El diplomático, recientemente incorporado a sus funciones en la vecina ciudad, dijo que “tuvo la posibilidad de recorrer muy poco de la región y ya le ha gustado mucho. Los paisajes de Argentina son impresionantes. Tengo una jurisdicción que abarca un millón de kilómetros cuadrados; es decir, el doble que España, y entonces tendré un poco de paciencia para ir viendo todo”.

“A Punta Alta, que es lo más cercano (en relación con Bahía Blanca) tenía especial interés por venir. Es tradicional que el 12 de octubre, se realice un acto con el intendente y, por lo tanto, quería conocerlo y muy amablemente me ha recibido. De paso, me ha parecido muy interesante lo que he visto del puerto y es una satisfacción ver lo que se hace en la institución”.

“Aunque ya he dejado hace tiempo de ser un niño, siempre se puede aprender. Y nada más que estar con Estela (Menéndez, presidenta de la Asociación) y con esta ilusión y ganas permanentes de hacer cosas, me contagia la energía positiva”.

Desde lo económico, para los trabajos que se llevan adelante en la entidad de Bernardo de Irigoyen al 100, mencionó que el Consulado no tiene un presupuesto cultural. “Puedo animar, buscar y se pueden hacer cosas. Lo que no puede es prometer nada”.

Sobre cómo es y seguirá su recorrida, sostuvo que estuvo en Sierra de la Ventana y Monte Hermoso. En tanto, el 1 de octubre irá a Tres Arroyos y tiene prevista una visita a Neuquén. “Quedará pendiente la respuesta a una invitación a Comodoro Rivadavia, adonde este año no podré concurrir por una cuestión de agenda”.