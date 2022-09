Gay: "No quiero ni pensar lo que sería hoy la Argentina si alguna de esas balas hubiese salido"

El intendente Héctor Gay dijo esta mañana que si bien "los que tenemos algunos años hemos vivido situaciones complejas en Argentina, de distintos punto de vista, sin dudas este es de los más graves", al hacer referencia al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No quiero ni pensar lo que sería hoy la Argentina y la sociedad si alguna de esas balas hubiese salido", expresó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal señaló que "un intento de magnicidio en este momento de tanta convulsión es algo muy dramático que obliga a repensar algunas actitudes; puede parecer exagerado, pero esto puso a la Argentina al borde del abismo".

"Vivimos un momento muy complicado desde lo político, lo social y lo económico, pero además con una grieta muy grande que baja evidentemente a muchos sectores que hace tener actitudes que atentan contra la paz", subrayó.

Gay alentó a que este momento sea "de reflexión" y mencionó que "mucha gente debería bajar un cambio, aún manteniendo sus posiciones".

"Esto es muy delicado. Hay un marco de descalificación y de odio, de parte de distintos actores de un lado y del otro de la grieta por igual. No se construye desde el odio y me parece que los tiempos que vivimos en la Argentina y lo que viene nos obliga sobre todo a la clase dirigente en general a tener una actitud un poco más prudente".

"Con bajar un cambio me refieron a la clase política y quizá a algunos medios —aclaró—, pero eso no implica no expresarse democráticamente o dejar de marcar las diferencias o las cosas que están mal, que son muchas en la Argentina de hoy; pero hay límites".

Por último, el intendente aseguró que "hay una necesidad democrática de unir a la clase política en un repudio".

"Tenemos que buscar las soluciones a los problemas serios que tiene nuestra sociedad por otro camino, estoy convencido que lo extremo y la violencia no conducen a nada", completó.