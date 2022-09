La UNS publicó un comunicado conjunto "en defensa de la democracia"

La Universidad Nacional del Sur (UNS) publicó esta tarde un comunicado conjunto, titulado "En defensa de la democracia", para repudiar el intento de asesinato que sufrió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Indicaron que el texto fue firmado por tres listas de profesores, cinco de no-docentes, tres gremiales, cuatro de alumnos y cuatro de auxiliares, además de agrupaciones de las Escuelas Medias y departamentales.

"Las agrupaciones y entidades gremiales abajo firmantes, representantes de los diversos sectores y estamentos de la Universidad Nacional del Sur, expresamos nuestro repudio ante el intento de magnicidio sufrido el jueves 1 de septiembre por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández".

"Consideramos que, por la identificación que expresa en una parte importante de la sociedad y el rol institucional que le fue conferido electoralmente en repetidas oportunidades, el atentado perpetrado no constituye sólo una afrenta contra ella sino una amenaza al conjunto del sistema democrático recuperado por el Pueblo argentino tras los cruentos años del terrorismo de Estado".

"Por ello, entendemos que el presente contexto se revela crítico y exige una defensa pronta, explícita, colectiva y plural de la democracia. Ese convencimiento nos lleva a reunirnos en torno a estas palabras, más allá de nuestros eventuales acuerdo o discrepancias. Resulta imprescindible que así sea en cada ámbito de representatividad política, sectorial o institucional".

"Asimismo, hacemos un llamado a la responsabilidad en todas las formas de expresión. Es deber de todas y todos poner un freno a los discursos de odio, condenar la violencia y las formas de deshumanización y erradicación del Otro, y fortalecer debates francos y democráticos que aseguren una construcción en paz del futuro en común".

Los firmantes del comunicado son: Generación UNS, Nueva Universidad UNS, Unidad UNS, Franja Morada UNS, LstAzul No Docente, Lista Celeste Nodocente, Lista Bordó No Docente, Lista Violeta No Docente, Frente Bordó-Violeta, ATUNS, ADUNS, SUDUNS, La Red Auxiliares, Auxiliares UNS-Lista Blanca, Auxiliares en Línea Phi, Reforma Universitaria, Ciudadanía Universitaria, Derechos y Participación, Hacemos Educación, Acción UNS, La Red y Lista Blanca.

UTN: "La violencia no es el camino"

La Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN también se expresó en las últimas horas, con un comunicado titulado "La violencia no es el camino".

"Expresamos nuestro más enérgico repudio a tan grave hecho y pedimos la investigación y el rápido esclarecimiento de los mismos en la justicia. Llamamos a la reflexión, a la tolerancia y a comprometerse día a día al sostenimiento de la paz social", indicaron en el texto.

Repudio de la Unisal

La Universidad Salesiana (Unisal) fue otro de los centros educativos de la ciudad que publicó un comunicado luego del ataque a la vicepresidenta.

"Desde la comunidad académica repudiamos enérgicamente el intento de magnicidio que puso en riesgo la vida de la actual vicepresidenta y dos veces presidenta constitucional de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".

"Quienes formamos parte de la Universidad Salesiana, cuyo profundo espíritu cristiano, democrático y humano sienta las bases de nuestra diaria construcción, entendemos que la escalada e instalación de los discursos del odio fomentan y dan lugar a estos hechos de gravísima resonancia institucional de escala global".

"La vida en democracia significa disenso, debate público e intercambio de ideas, prácticas que bajo ninguna circunstancia pueden resultar en acciones de violencia".

"Así, como promovemos desde nuestras aulas y prácticas institucionales, una formación ciudadana empática y solidaria con los más vulnerables de nuestra sociedad, luchamos en defensa de los valores democráticos que rigen esta nación de manera ininterrumpida desde 1983. Por eso, exigimos responsabilidad política, celeridad en la justicia y férreo repudio a estos actos de extrema gravedad".