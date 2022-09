Una cabaña bahiense se llevó el premio mayor en la expo de Saavedra

Un toro Angus de pedigree, perteneciente a la cabaña Don Nazareno, de Jorge Ferrandi, en Bahía Blanca, fue elegido como el Gran Campeón de la 79ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Saavedra, que se desarrolló el último fin de semana en esta localidad.

Como Reservado Gran Campeón fue designado un reproductor presentado por El Fortín, de Productores Agrícolas SA, en la zona de Colonia San Martín de Tours. Además, el GC Ternero fue para la cabaña La Ilusión, de Sergio Mitzig, en Bajo Hondo.

El animal GC fue destacado como “un animal balanceado” por el jurado de Aberdeen Angus, el córdobés Matías Falco.

“Lleva bien los kilos, camina muy bien y es de los que mejor va a trabajar. Es el primero que yo elegiría para comprar", señaló luego de la jura.

Además, señaló haberse impactado por la calidad de los puros controlados Angus.

“Vi animales muy parejos, con muy buena calidad y presentación. Los criadores se esmeran para traer lo mejor a la rural", dijo.

Con él coincidió el titular de la Asociación Rural de Saavedra, Jesús Rodríguez, quien destacó que “la calidad de la hacienda fue pareja, como todos los años”.

“Si bien se va mejorando siempre, en la zona hay buenas cabañas que van mejorando y que, obviamente, hacen lo mismo con la exposición”, manifestó.

Por su parte, Ferrandi recordó que ya han obtenido galardones similares en la exposición saavedrense y aclaró que “lograr un gran campeón es un trabajo de muchos años, de probar y experimentar qué sangre combina una con otra”.

Además, dijo que el GC de la muestra es “un animal moderado, blando, que se desplaza bien”.

En PC Angus, los premios GC lote y mejor toro fue para El Palenque, de Otondo, Olleta y Otondo, en Pigüé. En tanto, en Polled Hereford PR, el lote campeón y mejor toro recayó en el establecimiento Huaico-Mun, de Martín Keller, en Tornquist.

En cuanto a los ovinos Corriedale, el premio GC lote y GC de la muestra, fue para Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur; mientras que el campeón individual borrego y reservado campeón lote, recahó en la cabaña El Trébol, de Cecilia Antinori, en Tornquist.

Acto oficial

Durante el acto oficial de la muestra, el tesorero de CARBAP, el suarense Guillermo Urruti, dijo que si bien Argentina “es el quinto exportador mundial de alimentos, aún así son millones los argentinos que pasan hambre”.

“En el país de la abundancia, hay mesas donde la comida no llega: la pobreza acecha a dos tercios de la población. Hay personas que carecen de los servicios indispensables debido a la mala política y la corrupción pública y privada”, sostuvo.

Además, pidió nuevamente por la eliminación de las retenciones a la exportación de carne y los controles en el trigo y maíz.

Guillermo Urruti, tesorero de CARBAP.

“No estamos de acuerdo con ninguna intervención en el mercado, como por ejemplo el dólar soja. Esto es perjudicar a todas las economías regionales. Este tipo de medidas provoca aumento de costos y el incumplimiento de contratos de arrendamiento y producción -sostuvo-. Debemos debatir y discutir una reforma impositiva tanto nacional como provincial y municipal”.

En tanto, el titular de la rural saavedrense pidió a los políticos nacionales “que se pongan de acuerdo y trabajen para la gente”.

“Les pido que se pongan las pilas y que trabajen para la gente que les paga el sueldo. Hasta que no se pongan de acuerdo y trabajen en beneficio del pueblo, y no en su propio beneficio, acá no hay solución”, consideró.

Por su parte, el intendente de Saavedra, Gustavo Notararigo, hizo un llamado a la clase política para “que no se olviden del Sudoeste Bonaerense”, dijo que los chacareros “no son oligarcas” y pidió por políticas a largo plazo para el sector.

“Tenemos una Ley del Sudoeste Bonaerense que no se aplica. Tampoco tenemos soja, pero sí trigo, cebada y vacas, otros (productores) que hacen leche y productos necesarios para el alimento de los argentinos y del mundo”, manifestó.

Además, pidió que los chacareros se involucren en política.

“Debe haber una mirada más federal. Los productores tienen que estar en la vida política para que nuestro lugar mejore”, remarcó. (Agencia Saavedra)