Video: el try del bahiense Nicolás Jurado en la Supercopa europea

Este fin de semana hubo participación bahiense en el rugby de España e Italia.

En el primer caso el pilar Nicolás Jurado y el fullback Federico Casteglioni fueron titulares en la segunda presentación de Iberians Castilla y León, la franquicia profesional española que participa en la Supercopa Europea de rugby.

Los jugadores formados en la Unión de Rugby del Sur tuvieron distinto protagonismo en la victoria de Iberians frente a Delta (Países Bajos) por 22 a 7 en la cancha Pepe Rojo del club El Salvador (Valladolid).

"El Chinito" Jurado aportó el segundo try del conjunto español, en una jugada (ver video al final de la nota) que no fue bien tomada por transmisión oficial, pero que se aprecia que el ex Sociedad Sportiva estuvo atento en la cola de un line rival para robar la pelota y tirarse al ingoal.

Con este resultado Iberians se mantuvo como uno de los líderes del certamen junto con Lusitanos (Portugal), ambos invictos con 9 puntos en la Conferencia Oeste.

El próximo partido será el sábado venidero, justamente ante el equipo portugués, también en Valladolid.

Primero de Ciccioli

El sábado comenzó la Copa Italia, un torneo con diez equipos de Serie A que abre la temporada 2022-23 del rugby profesional de ese país.

En uno de los partidos hubo participación bahiense ya que Marco Ciccioli ingresó en el segundo tiempo para la victoria de Delta Rovigo frente a Sitav Lyons por 28-17.

El pilar ex Sociedad Sportiva y CASI ingresó a los 51m en el partido correspondiente al grupo 2. Su equipo sigue en carrera.

También jugó CUS Torino (derrota frente a HBS Colorno por 52-13) aunque no contó con el tercera línea bahiense Agustín Veroli, quien se recupera de un desgarro sufrido en la pretemporada.