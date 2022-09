Proponen declarar a Lali Espósito como Personalidad Destacada de la Cultura

Un grupo de legisladores porteños de varios bloques presentaron un proyecto para declarar Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura a Lali Espósito.

El proyecto (Declárese Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la cantante, compositora y actriz Mariana "Lali" Esposito) lleva la firma de los legisladores Matías López, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Carolina Estebarena, Esteban Garrido, María Sol Méndez (de Vamos Juntos), Ofelia Fernández, Claudia Neira (Frente de Todos), María Inés Parry y Diego Weck (de la UCR).

En defensa del proyecto, los legisladores dijeron: "Multifacética, magnética y talentosa, Lali es uno de los personajes más queridos y admirados de Argentina. A su corta edad logró construir una carrera digna de admiración, tanto en el plano musical como en el actoral. Con su música y actuación conquistó al público internacional, sin olvidar sus raíces ni perder la cercanía con su público".

Asimismo, agregaron que "Lali es además una artista comprometida con la realidad y las causas vinculadas al feminismo y a la igualdad de derechos. Con su carisma llegó a todos los hogares argentinos y sumó seguidores de todas las generaciones. Lali es una estrella que representa a su tierra, Argentina, Buenos Aires, Parque Patricios, en todo el mundo, con un talento y una fuerza imparables".

Los fundamentos

Y a continuación, los legisladores se explayaron recorriendo la carrera de la artista:

- Cantante, compositora y actriz argentina, con más de 20 años de trayectoria, Lali es una de las estrellas internacionales más populares del entretenimiento hispano. Nacida el 10 de octubre de 1991 en el barrio de Parque Patricios -hija de María José Riera, visitadora médica, y de Carlos Espósito, entrenador de fútbol-, comenzó su carrera a los 10 años.

- En sus inicios participó en exitosas series televisivas como "Rincón de Luz" y "Floricienta", donde ya el público pudo ver su carisma, y fue ganando popularidad.

- En la adolescencia protagonizó la serie juvenil "Casi Ángeles" que dio origen al grupo musical "Teen Angels", un cuarteto integrado por Lali, Pedro Lanzani, Nicolás Riera y Eugenia Suárez. Los "Teen Angels" editaron seis álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y giraron por Argentina, Latinoamérica e Israel.

Etapa "Teen Angels", con Peter Lanzani, Eugenia Suárez, Gastón Dalmau y Nicolás Riera.

- El recorrido televisivo de Lali continuó, conformando los elencos de varias series televisivas y también debutando en el teatro con “Las brujas de Salem” (2012). En 2015 protagonizó por primera vez una novela en el prime time: “Esperanza Mía” se convirtió en un éxito rotundo y Lali logró ampliar su público juvenil a toda la familia, llegando a millones de hogares cada día.

- Talentosa y versátil, Lali volvió a demostrar su rango actoral en la pantalla grande: primero con la comedia “Permitidos” (2013) y luego en “Acusada” (2018), largometraje dramático que representó a nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Recientemente, Lali impactó con su participación en la miniserie “Sky Rojo” de Netflix, filmada en España, donde conquistó también al público de dicho país.

- Lali también se desempeñó como productora, además de como actriz, en la serie “El fin del amor” desarrollada para Amazon y próxima a estrenarse. En 2021 y 2022 Lali regresó al prime time televisivo, esta vez en su rol de jurado en el programa “La Voz Argentina”, trabajo que le valió, junto con sus colegas, un Premio Martín Fierro.

En "La Voz Argentina", con Ricardo Montaner.

- En paralelo a su trabajo actoral, Lali desarrolló una importante carrera musical. Con cuatro álbumes de estudio, giras en el interior y exterior de Argentina, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, Lali ha logrado trascender en la industria musical definiéndose como una de las líderes femeninas del Pop latino.

- Su primer trabajo discográfico, “A Bailar” (2013), editado de manera independiente, con sus propios ahorros, marcó el inicio de su carrera solista. Lali así se convirtió en la primera artista mujer de su generación en apoyar el pop y apostar a consagrar una carrera musical a ese género.

- Su segundo álbum, “Soy” (2016), que rápidamente se convirtió en número uno en las listas de venta en Argentina, Uruguay e Israel mientras que alcanzaba el top 10 en España, Italia, Brasil y en el resto de Latinoamérica. Con su tercer álbum, “Brava”, Lali llegó a nuevos rincones del mundo. El “Brava Tour” se extendió por Sudamérica y Europa, así como en varias ciudades de Estados Únicos.

- El “Brava Tour” fue incluido en la lista de los mejores espectáculos de 2018 según el medio Rolling Stone Argentina. En el marco de las presentaciones de “Brava”, Lali participó de las celebraciones del Carnaval de Brasil, junto a la referente brasilera Pabllo Vittar, y se convirtió en la primera artista argentina en tocar en Rock in Rio. Este trabajo la llevó a formar parte de “Women in The Lead” del Billboard Latin Music Week y le valió una nominación a los Billboard Latin Music Awards.

- En 2019 se lució en los Premios Platinos en México y en la gran noche de los Premios Gardel de Argentina, al recibir el premio a la Mejor Canción 2019 por su single “Sin Querer Queriendo” y los galardones Mejor Álbum Artista Pop Femenina y Mejor Arte de Tapa, por su disco “Brava”. Ese año también fue premiada como la “Artista Más Flama” de Argentina en los MTV MIAW.

- Siempre innovadora, Lali lanzó su cuarto álbum de estudio, “Libra” (2020), de manera sorpresiva, alucinando a sus fans. Formó parte de este trabajo el single y videoclip “Ladrón” junto a Cazzu, canción que en los Premios Gardel a la Música 2021 recibió el Premio “Canción del año”, único galardón de la ceremonia elegido por el público.

- En 2022 Lali regresó a sus raíces de música disco y pop, al lanzar sus nuevas canciones “Disciplina”, “Diva”, “Como Tu” y “N5”. Con cada lanzamiento Lali acumuló millones de reproducciones y lideró la conversación en medios de comunicación y redes sociales.

- Al mismo tiempo, la artista deslumbra con el “Disciplina Tour”, que comenzó con dos presentaciones inolvidables en el estadio Luna Park de Buenos Aires, continúa recorriendo los escenarios del país y que se extenderá con shows en Uruguay, Chile, Perú, España e Israel.

- La artista supera las fronteras argentinas y suma millones de fanáticos a nivel mundial.

Su carrera musical, siempre en ascenso, la llevó a compartir escenario con Ricky Martin, entre otras figuras del pop latino.

- La industria musical nacional e internacional la reconoce como una de las grandes referentes de la música actual: respetada por su colegas músicos, alcanzó #2 en el listado global “Social 50” de Billboard y cosechó los galardones más relevantes:

- “Premio MTV Europe Music Awards”, “Premios Billboard”, ”Fans Choice Awards”, ‘E! Awards”, “Heat Latin Music Awards” “Kids Choice Awards”, “Gaviotas de Oro y Plata de Viña del Mar”, por solo mencionar algunos. Además, Lali ha protagonizado las portadas de revistas como Marie Claire, Vogue Latinoamérica, Galore, Elle, Billboard, Rolling Stone, entre otras. (Clarín)