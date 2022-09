Se conocieron las primeras imágenes de la nueva serie de Lali Espósito

Es un hecho: el estreno de El fin del amor, la nueva serie protagonizada por Lali Espósito, está cerca de llegar a Prime Video. Sin fecha confirmada por el momento, la plataforma lanzó el primer tráiler en la que se la ve a la artista pop en la piel de Tamara, una joven nacida y criada en una comunidad judía ortodoxa que luego de confrontar con su educación y cultura, deja a su novio para rebelarse contra la idea romántica y tradicional del amor.

La ficción compuesta por diez episodios está basada en una novela autobiográfica de Tamara Teneumbaum y la tiene a Lali como productora ejecutiva. En este nuevo rol, la intérprete de N5 y Disciplina, se diferenció de Cris Morena, quien le abrió las puertas de los medios cuando tenía 10 años. "Hoy se habla de otras historias sobre las mujeres. Hay otros cuerpos en pantalla, hemos avanzado en algunas cuestiones, como debe ser, y parecía que era algo imposible. Yo vengo de trabajar en el mundo de Cris Morena, que es lo más estético que existe, donde son todos bonitos... Sin dudas, conozco, he tocado esa tecla, como he tocado otras teclas de adulta", manifestó en una entrevista con un medio español.

Y destacó: "Vengo de hacer `El fin del amor´, donde la premisa era otra, y los actores y actrices eran por su interpretación, lo que representan y la energía que tienen, no por qué cara tengan. Entonces, creo que eso se maduró, en mí, se maduró con el tiempo". Con Erika Halvorsen como showrunner y coguionista, junto a Tenembaum, Lali estará acompañada por Mariana Genesio Peña, Candela Vetrano, Andrés Gil, Verónica Llinás, Mike Amigorena, Julieta Ortega, Vera Spinetta, Nicole Vázquez y Juan Alimena, entre otros.

Un detalle no menor es que al igual que su personaje, hace tiempo que Lali se propuso experimentar nuevas formas de amar, más allá de las imposiciones de la sociedad. "Fui de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea", señaló en una entrevista reciente.

Y aseguró que tuvo que superar sus propios prejuicios: "Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería… Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones". (NA)