Wanda Nara se cruzó con Karina La Princesita en el primer programa de ¿Quién es la máscara?

Tras la definición de la cuarta temporada de La Voz Argentina, llegó a la pantalla de Telefe ¿Quién es la máscara?, un big show que la tiene a Natalia Oreiro como conductora, destinado a toda la familia. "Este programa se trata de adivinar y divertirse, porque hay 24 famosos disfrazados de pies a cabeza", anunció la uruguaya en la apertura. Y minutos más tarde, Wanda Nara y Karina La Princesita tuvieron un picante cruce frente a las cámaras.

La empresaria y la cantante son las "investigadoras" del certamen, al igual que Lizy Tagliani y Roberto Modalvsky. Su trabajo consiste en tratar de adivinar quiénes son los participantes que se presentan sin revelar su identidad y con la voz distorsionada y aunque la esposa de Mauro Icardi buscó complicidad en la intérprete de Mentiroso, no obtuvo la respuesta que esperaba.

"Kari estoy dudosa de ¿si es hombre o mujer esa voz?", manifestó la hermana mayor de Zaira Nara. Y La Princesita fue categórica: "No, vos hacé tu trabajo y yo el mío". Además, dejó en claro que ella llegó al programa para competir y que no le interesa trabajar en grupo con sus compañeros.

Lo cierto es que, más allá de lo que se vio en pantalla, hace tiempo que circulan rumores de mala relación en el equipo. El primero se desató por el problema que Nara y Oreiro tuvieron por la falta de comunicación entre sus estilistas y luego, trascendió que Lizy y Moldavsky no tendría la mejor relación.

Según contó Fernanda Iglesias en LAM, los problemas comenzaron cuando hacían Trato hecho. "Ella no lo dejaba hablar y esto se notaba mucho en redes. Todo el mundo sentía que él estaba de más y ella se ve que sentía lo mismo porque no lo deja participar mucho… Desde ahí no se bancan", señaló la periodista. Sin embargo, la humorista aclaró que no tiene nada personal contra su colega, sino que suele tener más afinidad con las mujeres.

Más allá de las diferencias entre compañeros, quienes forjaron una linda amistad fueron Wanda y Lizy, quien recientemente cumplió años y recibió un costoso regalo de la empresaria: un perfume que cuesta nada menos que 26 mil pesos argentinos. "Te amo, esta noche festejamos", fue el mensaje que Nara le dejó a Tagliani en sus redes. (NA)