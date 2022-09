Jacob Elordi interpretará a Elvis en la nueva película de Sofía Coppola

Luego del boom que generó la biopic de Elvis dirigida por Baz Luhrmann, Sofía Coppola llevará las memorias de Priscilla Presley a la pantalla grande. La película se llamará Priscilla y tendrá a Cailee Spaeny en la piel de la actriz y a Jacob Elordi, una de las estrellas de Euphoria, como el Rey del Rock and Roll.

El rodaje comenzará en las próximas semanas en Toronto, Canadá, y la cineasta volverá a trabajar con sus colaboradores de toda la vida, como el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, la editora Sarah Flack y la diseñadora de producción Tamara Deverell. Mientras que la producción está a cargo de Coppola, Youree Henley, Lorenzo Mieli de The Apartment, a Fremantle Company y American Zoetrope. La producción está financiada por The Apartment y Stage 6 Films de Sony.

Para Elordi, este largometraje será uno de los desafíos más importantes de su carrera. El australiano de 25 años inicio su camino a la popularidad con películas y series destinadas a un público joven como El stand de los besos o la multipremiada Euphoria. Y esta última representó un cambio importante en su economía.

"En el momento de mi última audición, tenía entre 400 y 800 dólares en el banco. Si no hubiera ido bien me habría ido a casa durante un tiempo para ahorrar un poco y volver", reveló en una entrevista reciente el joven que se instaló en la casa de un amigo en Los ángeles con el objetivo de integrar el elenco de la serie de HBO Max.

Por su parte, Cailee Spaeny también viene de formar parte de una de las grandes apuestas de HBO, ya que en 2021 participó de Mare of Easttown, la miniserie protagonizada por Kate Winslet que fue celebrada por la crítica. Pero más allá de este trabajo para el streaming, la actriz y cantante de 25 años ha desarrollado su carrera principalmente en el cine, con proyectos como The Shoes (2018), On the Basis of Sex (2018), Vice (2018), y Bad Times at the El Royale (2018). (NA)