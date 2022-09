Lautaro Martínez cerró su cuenta de Instagram y crece el rumor de separación tras el posteo de su novia

Lautaro Martínez cerró su cuenta de Instagram y se desconoce el motivo por el cual sucedió. No obstante, algunos usuarios de la red social generaron el rumor de que el bahiense, quien juega en Inter de Milán, se separó de su novia, Agustina Gandolfo, a raíz de un posteo que realizó esta última.

Al ingresar al perfil de Martínez, las personas se encontraron con la frese “Usuario no encontrado”, algo que hasta horas atrás no ocurría, debido a que se veían las fotos y videos del ex Racing, que posee más de cinco millones de seguidores.

Automáticamente, muchos de sus fanáticos fueron al perfil de Gandolfo, en donde encontraron un posteo que los dejó pensando. “El amor que das es eterno”, escribió en una de sus historias.

Y siguió: “Espero que nunca te arrepientas del amor que diste. Aún cuando las cosas no salieron como esperabas, aún cuando la historia no tuvo el final que deseabas, ni el transcurso que querías”.

Sus palabras invitaron a muchos a pensar que se habían separado. En ese sentido, hubo quienes le consultaron: “¿Qué pasó con Lauti?”. Por ahora, son solo rumores y no se sabe por qué Martínez tiene la cuenta cerrada. (NA y La Nueva).