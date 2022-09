Brian Guille es el goleador de la Zona Sur y a Olimpo ya no le falta nada

Olimpo es una topadora y con 63 puntos sigue siendo el equipo de mejor campaña en lo que va de la actual edición del torneo Federal A, a cinco fechas para el final de la fase clasificatoria tanto en la Zona Sur como en la Norte.

El 2-0 frente a Camioneros, el domingo que pasó, le significó al aurinegro hilvanar la quinta victoria en fila, aunque en realidad lleva 9 encuentros sin conocer la derrota: 7 éxitos y 2 empates.

Con 14 puntos de ventaja sobre el escolta del Grupo, que es Villa Mitre, cuando quedan 15 por jugar, prácticamente lo convierten en el Nº 1 para la etapa de playoffs, pero hay que tener en cuenta que el conjunto orientado por Carlos Mayor todavía no tuvo jornada libre.

Con el golazo que le convirtió al Camión, el inefable Brian Guille llegó a 13 conquistas y es el máximo artillero del sector, pero no del torneo porque ese privilegio lo tiene, por ahora, Diego Magno, de Central Norte de Salta, quien lleva 14.

Es la tercera temporada de Guille en Olimpo, con 81 presencias y 25 tantos.

El olimpiense es el más ganador de la competencia y en los últimos cinco encuentros no recibió goles: 1-0 a Ciudad Bolívar, 3-0 a Villa Mitre. 3-0 a Cipolletti, 1-0 a Desamparados y 2-0 a Camioneros.

Guille acumula 8 amarillas y quedan cuatro cotejos para el cierre de la etapa regular. Por el momento, el “Mago” no recibió mandato para “limpiar” tarjetas (en el caso de llegar a 10 estará dos partidos sin jugar) y seguramente se deberá cuidar antes de tener que afrontar un parate obligado antes de la etapa de octavos de final.

“Nadie me dijo nada, pero no me van a amonestar más, vas a ver”, le dijo a La Nueva. el que para muchos es el futbolista estelar de la categoría.