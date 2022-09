Industria del gaming: un negocio que mueve millones y tiene su espacio en Bahía

Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

Para ellos, pasar todo un fin de semana pegados a la pantalla de una computadora no es un trabajo. Es un hobbie, una pasión que les permite interactuar con personas de edades, formaciones, ideas y visiones muy diferentes, pero con una única meta común: hacer el mejor videojuego.

La frutilla del postre es que esa pasión paga excelentes salarios y es parte del gaming, un negocio que facturó 180.300 millones de dólares tan sólo en 2021 y que sigue creciendo.

Rica en recursos humanos calificados y un huso horario que la beneficia, la Argentina tiene marcadas ventajas competitivas para avanzar en este lucrativo mercado, con empresas nacionales (algunas, radicadas en la ciudad), que participan en el desarrollo de videojuegos para gigantes globales del entretenimiento.

Bahía Blanca tiene su propia comunidad de creadores de videojuegos (DV Bahía), que actualmente reúne a unas 700 personas.

Año a año, celebran la Bahía Game Jam, un evento en el que cualquier interesado en la industria debería participar.

La Nueva. invitó a tres desarrolladores locales para conversar acerca de esta desconocida -y lucrativa- actividad, quienes actualmente se desempeñan en compañías tecnológicas, con empleos estables, bien remunerados y con perspectivas de carrera que siempre están cambiando para mejor.

Participaron Florencia Vicencio, desarrolladora web en Consorcio Abierto, Paloma Roque, ilustradora y tecnica en diseño gráfico, artista UI de Dedalord Games, y Gonzalo Lopez Borniego, ingeniero en Sistemas y desarrollador Backend .net en Globant.

Los tramos salientes, a continuación:

--¿Cómo se hace carrera en esta industria desde Bahía Blanca?

--Florencia Vicencio (FV): La industria tiene enormes posibilidades. Cuando se piensa en videojuegos, la mayoría los relaciona con los más populares, como el Fifa o el Call of Duty, pero hablamos de productos que lanzan mega empresas (N de R: se los conoce como videojuegos triple A) y que involucran a no menos de 600 personas, con un tiempo de desarrollo de cinco años.

“Pero sin embargo, se puede acceder a pequeñas y medianas empresas que realizan videojuegos a menor escala, que se venden muy bien y aseguran un buen plan de carrera”.

“Para lograrlo, es muy importante que se acerquen a los Game Jams. Todos empezamos de esa forma, y es allí donde se aprende a crear un videojuego desde cero".

"De ahí en más, pueden empezar a hacer sus propias pequeñas creaciones que pueden compartir a través de YouTube o icth.io (una plataforma donde se publican juegos realizados por desarrolladores independientes), porque eso va a ser su portfolio, lo que las empresas van a mirar antes de contratarlos".

--¿Sólo pueden trabajar programadores?

--Paloma Roque (PR): En realidad, no. Yo estudié Diseño Gráfico e Ilustración en la Escuela de Artes Visuales de Bahía Blanca y hoy trabajo para una empresa de CABA que está con un proyecto para la cadena estadounidense Fox (el videojuego en línea Animation Throdown), que reúne a personajes de series de la cadena, como American Dad, el Rey de la Colina, Padre de Familia y Futurama entre otros.

“Me encargo de todo lo visual, los personajes, íconos y gráficos. Mi tarea la realizó en forma remota, y hoy pot hoy, tengo un trabajo estable y seguro en algo que me hace sentir muy cómoda”.

--Gonzalo Lopez Borniego (GLB): La industria ofrece posibilidades amplísimas, porque en el desarrollo de un videojuego tenés, además de programadores, artistas visuales, músicos y creativos.

"De hecho, desde la comunidad DV Bahía nos entrevistamos con estudantes de música del Conservatorio para animarlos a adentrarse en este mundo".

“Gracias a artistas como Paloma, la calidad de los videojuegos crece de forma impresionante, algo que hemos podido comprobar en las últimas jams”.

--¿Y que le recomendarías a alguien que está a punto de terminar la secundaria y tiene ganas de iniciarse en la actividad?

--GLB: Acercarse a las comunidades de desarrolladores. En DV Bahía somos unos 700 y ahí podemos indicarle, de acuerdo a sus intereses, que carrera seguir, que oferta educativa hay, etcétera.

“También participar de las jams y compartir los videojuegos que hicieron, porque aunque les parezcan muy rudimentarios, es como una carta de presentación, algo que demuestra a las empresas lo que saben hacer”.

--FV: Esto que dice Gonzalo es muy importante, porque de un jam participan programadres, ilustradores, músicos...interactuás con disciplinas y formaciones muy diferentes, lo que favorece el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación y el trabajo en equipo, algo que las empresas tecnológicas en general valoran muchísimo al momento de contratar.

--GLB: Y saber inglés. He participado de proyectos donde el cliente era sueco y los músicos rusos por ejemplo. ¿Y quién habla ruso o sueco? (risas).

En sus inicios, DV Bahía estaba “coptada” por programadores varones. Pero a raíz de una charla que dieron las primeras mujeres que se sumaron, la cosa cambió.

Tanto, que casi la mitad de sus integrantes son mujeres, los que se suman personas del colectivo LGBT.

--PR: Cuando empezamos con Florencia en nuestro primer jam, Gonzalo nos preguntó que nos parecía que faltaba. ¡Mujeres! le dijimos

--GLB: Era una realidad. Y eso se veía en nuestros primeros desarrollos, donde todos eran de tiros, buscar cosas, todo demasiado hosco, estructurado. Pero las mujeres no se acercaban porque las charlas de difusión las dábamos los mismos varones. Pero todo cambió desde que ellas se hicieron cargo.

--FV: Las temáticas se ampliaron en forma notable, porque se sumaron temas más sentimentales, profundos, con una mejora de la estética".

--¿Qué es una jam?

--FV: Son eventos presenciales o remotos donde nos reunimos para desarrollar, en pocos días, un videojuego.

"Cada participante se reúne con su grupo asignado de antemano y con su máquina y el primer día se da forma a la idea, en base a una temática que siempre cambia.

"El segundo nos dedicamos de lleno a desarrollar y el tercero y último cada grupo expone lo que hizo”.

--GLB: Esta parte es súper importante, porque se explica cuales fueron sus ideas, el porque de sus decisiones y sus contratiempos.

Imaginación, creatividad trabajo en equipo, interdisciplinariedad e inclusión pueden ser la fórmula del éxito: aunque le cueste creerlo, quizá, su hija o hijo no sólo está perdiendo tiempo en la compu.

Información

Los interesados pueden contactarse con la comunidad local DV Bahía a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/DvBahia