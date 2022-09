Se vienen las cámaras, terminan varios grandes proyectos y ya hay cifras del Plan Veredas y Arbolado

Por Juan Florin

--Hola, Juan. Pase lo que pase seguiremos amigos, ¿no?

--Veo que te tenés mucha fe en la Bombonera, pero ni hablar, hay cosas más importantes que un partido de fútbol como para perder una amistad de años.

--Así me gusta, y mientras pedimos el primer par de cafés decime algo que quiero saber.

--Preguntá.

--El otro día te vi salir del banco. ¿Fuiste a poner algún plazo fijo?

--Estás muy mal rumbeado. Para eso hay que tener recursos, amigo, pero realmente con una tasa del 69,5% es algo muy atractivo y mucha gente se está volcando a ese tipo de operaciones.

--Sobre todo porque está pagando algo a tono con la inflación.

--Mirá, si el gobierno tiene éxito en esta carrera contra la inflación, es decir, evitar que se vaya al diablo, cosa que es altamente probable, pero sin un desmadre, y siempre en un escenario complicadísimo, este es un muy buen rendimiento.

--¿Hay otras opciones?

--Sí, y mucho más atractiva, que es el plazo fijo UVA, el cual sí te asegura la cobertura frente a la inflación porque ajusta, precisamente, por la inflación.

--Dame más detalles.

--El problema es que los bancos se hacen los distraídos y tratan de no ofrecerlo porque si la inflación se desmadra, no lo pueden controlar y terminarán pagando mucho más, por eso no es algo publicitado.

--¿Es tan así?

--Sí, incluso me han llegado comentarios de que algunos bancos cuando pedís que te abran un UVA te limitan el monto y si contás con un determinado monto de ahorro tenés que ir a otro banco para que te abran otro plazo fijo UVA. Esto muestra a las claras que las entidades no están muy entusiasmadas en ofrecer este mecanismo de ahorro que sí cubre contra la inflación.

--Bueno, supongo que habrás traído algunas novedades comerciales ¿no?

--Algo traje, no desesperes. Me dicen que en un mes Mauro Mitilli abre su restaurant en la parte trasera del local que ya tiene en Alsina al 300.

--Sí, me habías comentado, incluso me dijiste que pensaba abrir otra parrilla más.

--Tenés buena memoria. La otra parrilla, mucho más grande, estará donde funcionó durante muchos años el restaurant San Cristóbal, en la zona de Sesquicentenario y El Cholo.

--¿Cuándo abre?

--En un mes y medio. Realmente la inversión que hicieron es enorme y está quedando muy bien. Se va a llamar El Hijo del Carnicero Ruta.

--Ya que hablaste de San Cristóbal, ¿cómo marcha la obra de Marcelo Alonso en la que fuera la estación de servicio de Orbe, en Láinez casi Indiada?

--El otro día pasé y vi que esa inversión también es importantísima. Encima en una zona no convencional y con un proyecto diferente porque, como te señalé, allí irá un amplio local de una cadena bahiense de hamburguesas.

--La idea es concretar también un espacio público, ¿no?

--Exacto, y sumado a este nuevo espacio comercial, terminará conformando un sector de primer nivel para ese sector de la ciudad.

--En definitiva, un ejemplo más de los centros comerciales y de servicios que se van sumando en los barrios.

--Así es, pero ojo que hay barrios muy celosos de su vida residencial que no comulgan con estas ideas dentro de sus propios límites.

--Mmm... Algo sabés y estás escondiendo.

--No, no escondo. Me llegó info de un proyecto para construir un centro comercial dentro del barrio Patagonia, en el sector de las avenidas 14 de Julio y Pilmayquén.

--¿Y qué pasó?

--El proyecto data de abril pasado y en su momento la Asociación Vecinal de Fomento manifestó su rechazo a la propuesta, entendiendo que se vería afectado el espíritu de tranquilidad de un barrio parque, y que dicho centro comercial perjudicaría sobremanera a los vecinos de un amplio sector.

--¿Y la Muni?

--Por lo que sé la entidad vecinal llevó a cabo consultas en la Municipalidad respecto del avance de este proyecto, sin haber obtenido ninguna definición. Pese a esto, el ente, ante la preocupación de los vecinos, expresó que manifestará por escrito ante la Comuna su rechazo al proyecto.

--Bien, sigamos con otros temas. ¿Ninguna otra novedad comercial?

--Tengo data fresca de la apertura de la nueva El Mundo de la Pizza, donde estaba Sottovento.

--Contame.

--Está quedando muy pero muy bien, aunque las modificaciones en las cocinas y en los hornos, las ampliaciones para arriba y para afuera, generaron algunas demoras.

--Me dijeron que el Tero tenía idea de inaugurar a mediados de octubre.

--Sí, pero ahora deberás esperar hasta fines de octubre o principios de noviembre para ir a degustar una número 15, como era tu costumbre en el histórico local de calle Dorrego.

--Lo agendo, pero sigamos con otras novedades.

--Ok, anotá. El 4 de octubre sale la licitación de las cámaras de seguridad. Finalmente se pusieron de acuerdo en que no va a ser compra, sino leasing.

--Es decir que la empresa adjudicataria las debería ir renovando con el paso del tiempo.

--Exacto. No tengo confirmada la cantidad, pero tengo entendido que inicialmente serían 350 cámaras y después otras 300 o 350 más, con sus respectivos software y hardware.

--¿Y qué van a hacer con las que retiren?

--Buena pregunta. Las viejas cámaras de seguridad no se tirarían. Están pensando que pueden servir para algunas instituciones que están pidiendo videocámaras para contralor.

--Por ejemplo, lo que pasó en el Parque de Mayo con el incendio y robo en la pista de BMX o bicicross es un buen ejemplo.

--Exacto. La idea es que las cámaras que puedan ser reutilizadas tengan un nuevo destino, asistiendo a instituciones que lo requieran.

--Juan, hace rato que no me contás nada del plan de regularización de veredas y reforestación en el micro y macrocentro.

--Es verdad, pero no te voy a dejar con las ganas. El otro día me enteré que post temporal se hizo una reevaluación y, según me cuentan, el nivel de cumplimiento de la reparación de veredas arrojó resultados muy positivos.

--¿Tenés números?

--En el microcentro fue superior al 70% y en el macrocentro superior al 50%. En esa reevaluación, que se amplió a zonas que fueron puntualmente afectadas por el temporal, por ejemplo Barrio Universitario, Naposta, etc.) se verificó por parte del Municipio que existían numerosas rampas de accesibilidad en las esquinas (rampas para personas con discapacidad) que no estaban en un correcto estado.

--¿Entonces?

--Dejame terminar. Inmediatamente el área de mantenimiento, dependiente de la secretaría de Gestión Urbana que conduce Tomas Marisco, inició un importante plan de reparación y rearmado de las rampas. Según la Muni, en solo 15 días ya repararon más de 40. Recordá que uno de los objetivos del plan de veredas, además de la reforestación, era justamente lograr veredas más accesibles.

--¿Y de la reforestación tenés datos?

--El sábado 3 arrancó, justamente llenando las cazuelas de las veredas que habían sido detectadas que no tenían ejemplares. Junto a voluntarios y scouts se llenaron más de 140 frentes de casas desprovistos de árboles.

--¿Y cómo sigue la historia?

--El plan de reforestación va a continuar hasta colocar 3.500 ejemplares en el área urbana, lo cual será todo un récord, llegando a ser la plantación urbana más importante de la historia reciente de la ciudad.

--¿Cambiamos de tema?

--Dale, pedile a Tito otro cortado y te tiro más data de un tema que te comenté el domingo pasado.

--Ok, que sean dos cortados entonces.

--Hace una semana te dije que había cerrado OLX autos, en calle Dorrego al 500.

--Sí, buen dato.

--Estos días me he ido enterando de más cosas y, por suerte, te puedo confirmar que los ocho empleados despedidos recibieron un excelente trato de parte de la empresa, incluso cobrando indemnizaciones por encima de lo que corresponde, cursos para reinserción laboral, etc.

--Una buena.

--Sí, la mala es que la compañía también cerró en Rosario y Neuquén, por ejemplo, en un plan de achique que dispuso porque no puede hacer frente la presión fiscal, según me comentaron.

--Ok. ¿Tenés algo del campo?

--Sí, más específicamente de la exposición de Bordeu, que volverá con todo entre este viernes 30 y el lunes 3 octubre. Será luego de dos años sin muestras industriales y comerciales ni presencia de público por la pandemia, aunque se realizaron las juras de clasificación y ventas de reproductores.

--Recuerdo que seguí todo por streaming, algo que ahora se quedará de lado, ¿no?

--Para nada. Llegó para quedarse y la muestra podrá seguirse desde cualquier lugar del mundo. Y cuando digo que vuelve con todo, es así.

--Bueno, pero dame datos. Algo más sabés.

--Además de haberse vendido todos los stands de expositores interiores y exteriores y sumarse varias opciones de food trucks, la cantidad de animales inscriptos superó en casi el 34 % la del año pasado. Y además regresan los Shorthorn, un clásico de Bordeu.

--¿Habrá alguna sorpresa?

--Sí. Y como controlar la ansiedad no es mi virtud te la adelanto: la frutilla del postre será la presentación del humorista Gato Peters, en la tarde del domingo 2, tras el acto de inauguración. Nada mejor que un médico veterinario para relatar historias y vivencias del campo.

--Allí estaremos, seguramente.

--José Luis, ¿viste La Nueva Play?

--La Nueva.com

--No. Esa ya sé que la ves y la lees todos los días. Te pregunto si viste La Nueva Play

--¿De qué hablás?

--Del canal multimedia que lanzó hace unos día La Nueva.com. Se llama La Nueva Play.

--Un canal de televisión...

--Algo parecido.

--No, no lo vi todavía. ¿Cómo hago?

--Es facilísimo. Entrás a lanueva.com, como todas las mañana, hacés un breve scroll y ahí, si hay programación al aire, te encontrar con La Nueva Play. Por ahora, hay programación desde las 8 hasta las 13. Pero los muchachos de La Nueva apuntan a tener una grilla completa.

--¿Y está bueno?

--Sí. Tremendo. Hay programas con periodistas consagrados en distintos formatos. Quique Iommi, Walter Portales, Gisela Ramos, Mary García, Maximiliano Allica, Sergio Prieta, Martín Orta, y muchos columnistas especializados. Cada uno aporta el formato del medio que conoce, lo que hace que los programas sean realmente multimedia. Tenés la profundidad típica de un periodista de diario como Allica y lo ameno y empático de la FM con Mary García, el despliegue televisivo de Gisella Ramos o lo picante de Quique Iommi, Sergio Prieta y Walter Portales, conocedores de la mejor información en sus áreas. Además, los imperdibles personajes del comediante Víctor Mansilla.

--Epa. Habrá que verlo o escucharlo.

--Creeme. Me lo vas a agradecer.

--Muy buen dato amigo, pero ya se hizo la hora de ir levantando campamento.

--Es verdad, dejá que hoy le pago yo a Tito y nos vemos la próxima semana.

--¡Cuánta generosidad la tuya, Juan! Al final yo tenía razón, los plazos fijos te están dando flor de dividendos...

--Me había olvidado de tu gran humor, gracias por esta muestra. Nos vemos el próximo domingo.