Manu recordó a Bahía, se quebró cuando habló de su papá y destacó a cada uno con los que disfrutó

Después de una jornada de preparativos, pruebas y diferentes actos, llegó el momento para Manu Ginóbili de enfrentar a todos los presentes en la inducción al Salón de la Fama.

Su discurso, preparado, lo llevó adelante como es su costumbre, con gran altura. Ahora bien, lo traicionó la parte en la que habló de su familia, en especial de Yuyo, su papá, quien por motivos de salud no pudo estar presente.

Así comenzó la historia:

Su presentador fue Tim Duncan, ex compañero en los Spurs e íntimo amigo.

"Estas seguro que no preferís hablar vos?", rompió el hielo Manu ante la risa generalizada.

Y ya se puso serio.

"Estoy acá por haber sido parte de un equipo, uno de los más importantes de los 2000, no por los logros individuales, y por haber ganado el oro con Argentina y la Euroliga", dijo.

"Pero hoy también quiero hablar de los equipos que no fueron tan exitosos y fueron pasos para llegar hasta acá. Todo comenzó a los seis, siete años, en Bahía Blanca, a una cuadra de casa, fue un gran lugar para desarrollarme. Ahí jugué hasta los 18 años y me convertí en profesional", inició.

Andino, Sepo Messina...

"Jugué en Andino de La Rioja, después en mi ciudad con mi hermano Sepo. Durante mi crecimiento gradual estuve siendo parte de los equipos de la Selección y después Italia, con Reggio Calabria, ellos confiaron en mi y tuve grandes líderes. Después el salto a Virtus Bologna, donde Ettore Messina me enseño muchísimo, muchas gracias coach. La experiencia italiana fue muy valiosa para mí, me convertí en el jugador que fui en la NBA y también en el hombre que fui", destacó.

"En esos años, todavía en Reggio Calabria, me llamaron para decirme que me había seleccionado San Antonio Spurs. No lo podía creer literalmente, pensé que se habían confundido, no tenía ninguna expectativa, nadie me había dicho nada previamente", reconoció.

Pop, Duncan y Parker

"Fueron 16 años en San Antonio, 16 años jugando para el mismo entrenador, representando a los mismos colores, la misma ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles. Pop, que puedo decir sobre vos. Fuiste tan tan importante para mí y mi familia, nunca podré agradecerte lo suficiente. Pude jugar con uno de los mejores de la historia, Tim, aprendí de vos como ser un ejemplo en la cancha. Tony Parker, nunca dejamos que nuestros egos generen peleas, sabíamos como repartir nuestro tiempo, que al principio el mío era menos. Juntos ganamos muchas cosas, pero para ganar un campeonato se necesitan un montón de piezas y las tuvimos", destacó.

"Acá están algunos de ellos. Bruce Bowen, vos hacías más fácil mi trabajo. Matt Bonner, donde sea que estés, fuiste un gran compañero. Patty (Mills), Tiago (Splitter), Bobo (Diaw). Fabri (Oberto), mi compañero ideal. Y más de 100 nombres más. Les agradezco a todos. Amé compartir equipo con ustedes, esas cenas, ganar y perder juntos fue fantástico", aseguró.

Finalmente, Emanuel agradeció a muchas personas de los Spurs y a quien se fijó en él: "R.C. Buford, gracias por elegirme".

La Selección

"Lo más increíble de mi carrera es que al mismo tiempo que estaba con los Spurs tuve una fantástica carrera con mi Selección, igual de divertida, igual de exitosa. Siempre lo hicimos todo como equipo. Aprecio como estuvimos tanto tiempo juntos, los campeonatos, las conversaciones, los desayunos, el jetlag. Eso es amistad, eso es hermandad. Ojalá tengamos más aventuras fuera de la cancha", se esperanzó.

"También le agradezco a la NBA por darles este gran contexto para hacer lo que amamos, esta es la mejor organización deportiva del mundo. A los fanáticos, gracias por su pasión, sentí su amor en cada día", dijo.

Su primer fiel seguidor

"Sepo y Lea, gracias por aclarar mi camino, mi inspiración, me empujaron de chiquito a ser como ustedes. Papá, como me hubiese gustado que estuvieras acá, poder entender lo que está pasando hoy acá. Mi primer fiel seguidor, te extraño mucho viejito. Mamá, se que estás mirando. Me llevó tener tres hijos varones para entender los sacrificios que hiciste por nosotros durante tanto tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el amor en actos, la libertad de elegir: gracias", resaltó.

Mirá el momento:

"Many (su esposa), Luca, Dante y Nico, si tuviera que elegir un momento para detener el tiempo, sería en todo el tiempo que viajamos juntos, amo como somos, los amo tanto. Gracias a todos por estar acá, por más aventuras juntos", cerró.

Mirá el discurso completo: