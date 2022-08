El amor propio de Australia frustró a Los Pumas en el debut: 41-26

El seleccionado argentino de rugby perdió hoy frente a Australia por 41 a 26, por la primera fecha del Rugby Championship.

El partido se llevó a cabo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde al cabo del primer tiempo el equipo argentino ganó 19-10.

Los Pumas no pudieron aprovechar el factor anímico ni la localía ante unos Wallabies que tuvieron la baja de su capitán la tarde previa al debut y durante el partido también al experimentado apertura Quade Cooper, quien se retiró lesionado en el tobillo izquierdo a los 47m.

El elenco albiceleste tuvo un buen primer tiempo aunque sin llegar a generar situaciones de peligro frecuentes. Por eso la pegada de Emiliano Boffelli, con cuatro penales y una conversión en la primera etapa, contribuyeron a maquillar la falencia ofensiva.

Los únicos tries argentinos llegaron vía Pablo Matera a los 5m. y en el complemento vía Juan Martín González. Este último permitió salir del asedio Wallabie, siempre con energía y mentalidad para recuperarse y anotar cada vez que el local creció en el marcador.

Marcos Kremer (Argentina) recibe un tackle efectivo del ala Fraser McReight, reemplazante del capitán Michael Hooper. Foto: UAR.

El try del tercera línea mendocino, a los 55m. pareció encaminar a Los Pumas. Sin embargo Australia recuperó la pelota, logró mayor control en el juego corto (redujo la cifra de infracciones cometidas) y consiguió nada menos que cuatro tries en la segunda etapa: McReight a los 47m., un try penal a los 61m., Fainga'a a los 69m. y el último de Ikitau a los 85m.

Los Pumas tampoco encontraron respuestas en el recambio y le permitieron a Australia llevarse la victoria con punto bonus, en un torneo en el que a partir de una nueva derrota de Nueva Zelanda (26-10 para Sudáfrica) abre chances al resto.

En la estadística el partido resultó parejo en varios rubros (14/16 en penales, 14/16 en lines ganados, 5/5 en scrums ganados), pero Australia hizo la diferencia en los rucks (47/70 en el breakdown) y aprovechó los huecos que le dejó la defensa albiceleste (falló 19 tackles).

La segunda fecha va el sábado venidero Argentina-Australia (16.10, San Juan) y Sudáfrica-Nueva Zelanda (12.05, Johanesburgo).

Posiciones: 1º) Australia, 5; 2º) Sudáfrica, 4 y 3º) Argentina y Nueva Zelanda, 0.

Mirá el compacto de la derrota albiceleste en Mendoza:

La victoria de Sudáfrica

Mirá el resumen de la victoria de los Springboks: