Copa Argentina: el River de Gallardo pondrá en juego una racha que arrastra desde 2015

River Plate afrontará mañana ante Defensa y Justicia la serie de octavos de final de la Copa Argentina, un torneo en el que lleva 28 partidos sin perder en el tiempo regular, racha que le permitió obtener las ediciones de 2016, 2017 y 2019 en el ciclo de Marcelo Gallardo.



La única vez que el Millonario perdió en los 90 minutos en este torneo fue ante Rosario Central por 2-0 en San Juan, por los 16avos. 2015, ya que desde entonces quedó eliminado dos veces ante Gimnasia y Esgrima La Plata en 2018 y Boca en 2021, ambas por penales.



Gallardo debutó como entrenador de River por Copa Argentina ante Ferro, en Salta, el 26 de julio del 2014, y ganó por penales 6-5 tras empatar 0-0. En esa misma edición también eliminó a Colón por la vía rápida y fue despedido en los penales por Central.



En la siguiente edición le ganó a Liniers de Bahía Blanca 2-0 y luego cayó por el mismo resultado ante Central, en tanto que en la edición del 2016 logró el título tras ganar todos los partidos, venciendo a Rosario Central 4-3 en la final.

El Muñeco, en Formosa, ante Liniers.La edición del 2017 la volvió a ganar con triunfos en los 90 minutos superando en la final a Atlético Tucumán por 2 a 1 y estiró el invicto hasta 16 partidos seguidos en la edición 2018 cuando en semifinal cayó por penales ante Gimnasia de La Plata.En la edición 2019 volvió a coronarse campeón pero luego de arrancar ganando ante Argentino de Merlo, tuvo que recurrir a los penales para superar a Gimnasia de Mendoza. En la final superó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0.Por último en la edición pasada, luego de vencer a Pronunciamiento y a Defensores de Belgrano se cruzó con Boca y cayó en los penales tras igualar 0-0, el 4 de agosto de 2021 en el estadio Ciudad de La Plata.

Otro dato elocuente de la capacidad ganadora de River en este torneo viene de la diferencia de gol ya que en los últimos 28 partidos jugados sin derrotas en los 90 minutos convirtió 77 goles y apenas le convirtieron 13 tantos.Desde que asumió como DT de River, Gallardo, dirigió por la Copa Argentina en 33 oportunidades, consiguió pasar en 29 ocasiones -3 por penales-, y fue eliminado en 4 cruces, sólo en uno de ellos en el tiempo regular.De cara al partido con Defensa y Justicia, el equipo se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas físicas y técnicas que no dieron cuenta de la posible formación titular que elegirá el entrenador.

Gallardo tiene la posibilidad de repetir la formación inicial que viene de igualar con Tigre, aunque los rendimientos irregulares en algunos puestos ponen en duda la chance.En la defensa, el regreso de Paulo Díaz está complicado por los buenos partidos que viene haciendo la dupla de Emanuel Mammana y Javier Pinola.En el mediocampo, Agustín Palavecino y Rodrigo Aliendro no se afirman como titulares y le abren la posibilidad a Juan Fernando Quintero o Esequiel Barco y en la ofensiva Miguel Borja y Lucas Beltran siguen compitiendo por un lugar.Gallardo hizo cambios en todos los partidos que disputó desde junio, 18 de ellos motivados en diferentes lesiones. La semana pasada, en la previa al partido ante Tigre, recuperó a los centrales David Martínez y Díaz, que fue al banco de suplentes en Victoria pero no ingresó.Felipe Peña y Robert Rojas son los únicos dos jugadores del plantel que no están en condiciones de jugar tal como sucedió en casi todo el año luego de las intervenciones quirúrgicas que atravesaron.Con este panorama, el plantel regresará al trabajo mañana a la tarde antes de viajar a Chaco por la noche y regresar a Buenos Aires luego del partido para seguir entrenando de cara al partido del domingo ante Barracas Central en el Monumental.Luego de ese compromiso, el equipo tendrá una jornada de descanso para iniciar los entrenamientos con vistas al superclásico en la Bombonera, el 11 de septiembre por la 18va. fecha.