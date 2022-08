Regional Amateur: Sporting tiene todo listo, ¿cuándo le llega la licencia?

Fueron meses de trabajo y un conjunto de voluntades a disposición del club para que Sporting pueda cumplir con las obras exigidas desde la Apre.Vi.De y de la policía bonaerense, con tal de dejar en condiciones el estadio Enrique Mendizabal con vistas al torneo Regional Amateur que dará comienzo el 16 de octubre y que otorgará cuatro ascensos al Federal A.

“Lo último que hicimos fueron las salidas de emergencia con puertas especiales, dos ubicadas por calle Mitre y una por Sáenz Peña. Tenemos todo listo, aunque falta lo esencial, que nos habiliten desde el Consejo para poder jugar”.

Más allá de las obras y ciertos arreglos que tuvieron que llevar adelante prácticamente por obligación, el presidente rojinegro Néstor Hernández se mostró un poco preocupado porque hoy, a un mes y medio para el inicio de la competencia, su institución no recibió la licencia deportiva que le suelen otorgar a clubes de fuste de Ligas categorizadas: personería jurídica en regla, infraestructura acorde al nivel de competencia, una masa societaria estable, representatividad e historia en la Liga que participa, etc, etc...

“A eso agregale las distintas habilitaciones y una carpeta con todos los papeles homologados y certificados”, agregó el titular del “Sangre y Luto”, que a su vez confirmó que hace unos días colocaron la reja de hierro (de 15 metros x 2,20) en la Visera, separador indispensable para poder levantar la suspensión que regía sobre ese sector oficial desde noviembre de 2017 (el domingo ya fue ocupado por los hinchas en el triunfo ante Huracán por la fecha 4 del Clausura), cuando sus seguidores, en el entretiempo del partido que perdían 1-3 con Villa Mitre y que finalmente se suspendió, ocasionaron desmanes e intentaron ingresar a zona de vestuarios antes de enfrentarse con la policía.

Aunque todavía no se definió la cantidad de elencos participantes ni la forma de disputa, el torneo comenzará en la fecha fijada y se extenderá por cuatro meses.

Entre los representantes de la Región Pampeana Sur que tomarán parte de la competencia se encuentran Bella Vista (con licencia deportiva) y Huracán, que ocupa la plaza de la Liga del Sur por haber sido subcampéon (el Nº 1 fue Liniers, que terminó ascendiendo al Federal A) en el Oficial 2021.

Sporting, por su parte, sigue en la dulces espera, aunque el “Loco” Hernández adelantó que la semana que viene puede haber novedades.