Negocios que abren y varios proyectos en marcha, pese a la gran malaria del sector comercial

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Hola, Juan. Ya disfrutando de la primavera, ¿no?

--Sí, claro, las horas de luz solar se alargan, pero veo que ya dejaste de lado el fútbol. Mirá que se acerca el superclásico. Además, hoy seguro bajan al puntero, je, je.

--Te noto muy confiado, Juan, sobre todo porque nosotros recién tendremos nuevo técnico el año que viene.

--Para nada, no te creas que nosotros estamos mucho mejor. Pero no caigamos en la grieta de cada domingo y pasemos a otros temas.

--Dale, aunque desde Bahía no hay mucho que podamos decir de primera mano, realmente el tema Cristina–Luciani sigue concitando toda la atención y generando marchas. Fijate lo que pasó ayer en Recoleta, desde hace días convertido en el epicentro del país. Por suerte acá, en Bahía, todo fue tranquilo.

--Sí y a eso sumale las desafortunadas declaraciones del presidente Alberto Fernández cuando dijo: “lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”.

--Terrible. Hasta Hebe de Bonafini le pidió que hable lo menos posible, pero dejemos de lado esas cuestiones que pasan y se deciden a 700 kilómetros de Bahía para pasar a otras que conocemos de primera mano. ¿Te parece?

Pocas ventas y lamentos en el centro

--Perfecto. ¿Te acordás que el fin de semana pasado hablamos del tema de las ventas en el centro?

--Sí, claro, hablamos del tema del estacionamiento, de si la gente prefería hacer las compras en otros lugares, etc. ¿Por?

--Porque un comerciante conocido le preguntó a sus colegas, en un grupo de Whatsapp cómo andaban las ventas, y las respuestas fueron todas coincidentes.

--Se vende poco.

--Poco y nada. Te tiro alguna de las respuestas: “¿Qué ventas”, “Nosotros muy tranquilos salvo el finde porque fue Día del Niño”, “Una muerte. Un desastre total”, “Una malaria terrible”, “Agosto bajó bastante... Entra muy poca gente al local”, “Sí, bajó bastante”, “Se nota el movimiento en el centro (un emoji con cara de horror)”.

--Me imagino que de los precios también deben hablar...

--Sí, claro, mirá: “la inflación es la que mayor afecta a todos los bolsillos...”, “la gente se espanta por los precios...”, “tal cual, los precios nuevos son una locura”, “la gente compra lo que busca y listo”, “les decís los precios y salen corriendo”, “falta que vengan las boletas de gas y luz con el nuevo aumento y va a ser peor”, “se viene una gran recesión económica”.

--Basta, no sigas. ¿No hay una por la positiva?

--Cuesta encontrarla pero sí. Uno dijo: “Tengamos fe que ya activa, estas fechas de transición suelen ser así: se vienen los días lindos y la gente empieza a consumir más” y otro agregó: “Coincido, normalmente agosto es un mes bajo; no sé en el resto de los rubros pero en lo que es ropa la gente no compra más invierno pero tampoco aún nueva temporada”.

--Un bajón, pero por lo menos terminaste con un poco más de optimismo, Juan.

Se acerca una inauguración

--Es lo que hay, pero ojo que también hay inauguraciones en marcha.

--Contame.

--Como te vine informando, el martes 4 de octubre será inaugurada la superestación de servicio de YPF, en la autovía Juan Pablo II, al lado de la Policía Caminera.

--Sí, el otro día pasé y vi que la construcción estaba muy avanzada.

--Me dijeron que el acto será a las 18.30 y que se llamará Aerovía. Acordate que el dueño es el contador Fabio Rodríguez, el mismo que construyó una nueva en Cerri, sobre la ruta 3 y que tiene dos en Monte Hermoso. Ah, por si no lo tenés presente, es el titular de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca.

--Sí, lo sé, pero no te duermas en los laureles y tirá alguna otra novedad.

Abre otro local en avenida Cabrera

--Esta le va a gustar a nuestro amigo, el Cotur, célebre motoquero de antológico porrazo.

--Ja, ja, ¿a ver?

--Una conocida línea internacional de motos tendrá su propio local en Bahía. Royal Enfield, según dicen la marca de moda en la Argentina, se suma a las alternativas comerciales de avenida Cabrera.

--Epaaa, buen dato, Juan. Tirá más detalles.

--Por lo que sé, abrirá un imponente local de 300 metros cuadrados, con servicios posventa y merchandising, a partir del 16 de septiembre.

--Seguro que sabés quién es el dueño...

--Sí, es un emprendimiento más del empresario de los cuatro anillos enlazados.

--Felicitaciones a Leandro entonces, y buen dato, amigo, no es fácil conseguir este tipo de novedades positivas en los tiempos que corren.

--Me parece bien que lo reconozcas.

--Ya que estamos debo reconocer que efectivamente, en la semana que pasó, se confirmaron al menos dos de los adelantos que tiraste: la obra de avenida 14 de Julio y el otro revés judicial que recibió el Club Midgistas del Sur.

--Gracias José Luis, efecticamente, se viene la intervención, pero me sorprende tanta gentileza de tu parte

--Y si te pido alguna otra novedad, ¿pido demasiado?

Nuevo boliche en el centro

--Ja, ja, nunca te conformás, pero ok, te voy a dar el gusto. Si bien hace décadas que ambos no frecuentamos la noche bahiense, me parece importante comentarte que hay un nuevo boliche en el centro y que apunta a estar de moda. De hecho a la inauguración fueron muchísimos jóvenes.

--Obviamente no tenía idea. Contame.

--Se llama Fuck y abrió en calle Gorriti, donde funcionó muchos años el salón de eventos Eis y donde ciertos días tenía sus actividades el Instituto Ravenna. El salón de eventos cerró en noviembre de 2020, aproximadamente.

--Sí, sí, me ubico y te digo más, ese edificio era de La Acción y es anterior a la terminal que abrió, a mediados de los 50, enfrente y que hasta los años 80 funcionó con los servicios a Punta Alta y Monte Hermoso. Ojo, no te confundas con la antigua terminal de ómnibus de la ciudad, la de calle 19 de Mayo.

--Muy bien, José Luis, aunque esto denota tu edad y tu muy buena memoria.

--Para nada, solo me gusta la historia local.

--Ah, un dato más del tema, aunque los dueños no ha dicho nada, parece que la ambientación la sacaron de una disco de moda en Miami que se llama Club Space

--Bueno, Juan, creo que es hora de otra ronda de café. MIentras lo llamo a Tito pasemos a otros temas.

Una obra vital en Sierra

--Ok, pero este que te voy a tirar está emparentado porque tiene que ver con la futura terminal de ómnibus de Sierra de la Ventana.

--Te sigo.

--Según el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, el proyecto ya está terminado y la construcción es un hecho.

--¿Dónde estará?

--Sobre un predio de 90 por 170 que cedió el loteo Las Verbenas, sobre la ruta 72. Por lo que pude ver, se trata de un proyecto muy lindo, que le va a dar un plus a Sierra, sumándole un espacio adecuado para el transporte de pasajeros.

--Bien. ¿Algún otro tema comercial?

--Sí, y me parece que este también tiene bastante interés y hace foco en sectores alejados del centro bahiense.

Un centro de distribución

--Contame.

--Una firma local, familiar, que tiene muchos supermercados, está en plena tarea para armar un centro de distribución en el barrio Viajantes del Sur.

--Apaa... Quiero detalles...

--Me dicen que adquirió un gran terreno en ese sector para armar el centro de distribución e instalar allí una sucursal. Incluso están viendo locales porque tienen ganas de abrir, para fin de año, una sucursal en un populoso barrio de la ciudad. No me pidas más detalles porque hasta ahí te puedo contar.

--Ok, pero capaz tenés algún dato más del comercio bahiense.

--Está relacionado con el comercio.

--A ver...

Se viene otra peatonal

--Desde el lunes los autos de la cochera del Mercado Municipal vuelven a salir por calle Beltrán, hacia Brown. Esto es así para peatonalizar la parte de atrás del ex Hotel Italia, es decir, Arribeños.

--¿Estéticamente va a quedar todo como la obra de calle Portugal?

--Sí, y detrás de la hamburguesería del Gran Seis van a instalar mesas públicas que no serán de ese comercio. Es decir que te podrás comprar una porción de pizza en el Mercado Municipal y comerla sentado allí.

--Bien, capaz invitás algo, pero seguro tenés algo de los grandes proyectos para Bahía y la zona.

--¿Por ejemplo?

--Por ejemplo, el anuncio hecho por YPF de construir un oleoducto hasta la zona de Sierra Grande e instalar allí una terminal con dos monoboyas para exportar crudo, ¿no termina yendo contra las aspiraciones regionales de sacar por acá todo el petróleo de Vaca Muerta?

--Obviamente hubiese sido mejor que esa inversión de 1.200 palitos verdes estuviese dirigida a Bahía y Rosales. De todas maneras, esto no invalida la ampliación del oleoducto de Oldelval ni la decisión de Oiltanking de ampliar sus instalaciones en Rosales y construir allí un muelle offshore. Los dos proyectos irán para adelante.

--Ojalá.

--Sí, eso me dijeron. Igual pensemos que estos días se hizo público el lanzamiento de la licitación para construir una playa ferroviaria en Añelo, como parte de las obras del futuro ramal Bahía–Vaca Muerta.

--Es verdad, pero pasemos a otros temas, si es que tenés más.

--Dale, te voy a contar algo muy lindo que viene sucediendo en Bahía Blanca.

Cursos y empleos para jóvenes

--Adelante, sobre todo porque noticias buenas no hay muchas en el cordel.

--Esto tiene que ver con una historia que comenzó hace 15 años. Me refiero al programa de La Piedad “Aprendé un Oficio”, que la institución salesiana lleva adelante con TGS y cuyo objetivo es la ampliación de la oferta de capacitación laboral gratuita para sectores populares.

--Ofrecen cursos de oficios, como carpintería, soldadura y electricidad domiciliaria, ¿no?

--Exacto. A partir del 2016 implementaron una variante para llevar la enseñanza de oficios a los barrios más alejados de la ciudad, para que, en especial la población juvenil accediera centros de a capacitación laboral. Ah, me olvidaba, en breve comienzan las inscripciones y dictados de los mismos para 2022.

--¿Tenés idea de cuánta gente se capacitó?

--Desde que comenzó llevan más de 1.200 alumnos.

--Ojalá sea muchos más.

--Así es, y si querés tengo un par más de novedades de este tipo.

--Sí, claro, todo lo que sea formación laboral es clave en la Argentina actual.

--Bien, anotá: el jueves 15 Unipar abre las inscripciones para colaborar económicamente con proyectos sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades de su comunidad.

--Muy buen proyecto, pero me hablaste de dos novedades.

--Es verdad. Bueno, esta está destinada a estudiantes universitarios o graduados de las carreras de Ingeniería Industrial, Eléctrica, Electrónica, en Materiales, en Petróleo, Mecánica, Mecatrónica o Electromecánica, Química, Sistemas; Administración de Empresas y Contador.

--Seguí.

--Se trata del Programa de Jóvenes Profesionales (JP) y las Prácticas Educativas de Verano (PEV) del Grupo Techint. Apunta a sumar 450 jóvenes profesionales y pasantes. En Bahía la empresa está buscando talentos y pasantes y hasta el jueves 1 hay plazo para inscribirse.

--Bien, ¿y ahora por dónde seguimos?

--Tengo una cortita: el presidente del Hospital Italiano local, el ingeniero Francisco Nardelli, va como candidato a diputado en las elecciones de ese país. Y como era de esperar, en su campaña alude a que prefiere hablar con hechos, y no con palabras.

--Y claro, sobre todo con los logros obtenidos en el hospital local.

--Sí. Se presenta con la lista marrón, por la USEI, en los comicios de los tanos, que largan la primera semana de septiembre.

Los festejos del campo local

--Che, qué raro que no me contaste nada de la cena por los 90 años de la Asociación de Ganaderos y Agricultores. Me imagino que te habrás comido un muy buen asado.

--Error, amigo. El menú estuvo impecable, realmente un lujo, pero el plato principal fue ojo de bife. Además, podrías no ser tan básico y levantar un poco más la puntería, preguntándome, por ejemplo, qué se dijo o quiénes estaban.

--Ah buenoooo... es muy fuerte, pero dale, hagamos como que no escuché nada y contame algún detalle.

--Así me gusta. La cena tuvo lugar en un local de calle Florida, donde antes estaba el club Bunge y Born y ahora el predio pertenece a la Cooperadora del Hospital Municipal, y participaron obviamente los máximos dirigentes políticos de la ciudad. Me refiero a Héctor Gay, quien, en un yerro que generó bromas, fue presentado como intendente de Buenos Aires, y a Federico Susbielles.

--Me imagino que el titular del puerto tuvo que escuchar más de un discurso con críticas hacia la política agropecuaria del gobierno nacional.

--Sí, pero no fue para tanto. No hubo grieta. Realmente reinó un clima de camaradería donde se destacó el logro de contar con una entidad fuerte y firme en sus convicciones como AGA.

--¿Algún detalle más?

--Sí, que entre otros dirigentes participaron el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien compartió la mesa principal con el anfitrión, Mariano D’Amore, vicepresidente de la AGA, ya que el presidente Daniel Gallego está en uso de licencia, y el titular de Carbap, Horacio Fermín Salaverri.

--¿Duró hasta tarde?

--Cerca de la 1, pero los invitados pudieron participar de un excelente show del Gato Peters.

El éxito de La Noche de las Etiquetas

--Y el viernes seguro te diste una vuelta por la Unión Industrial. ¿Qué tal estuvo La Noche de las Etiquetas?

--Impresionante, con muchísima gente, excelentes bodegas que pusieron lo mejor y, por si fuera poco, la noche acompañó. Pude ver muchas caras conocidas, sobre todo del sector político, Los jóvenes de la UIBB, comandados por Juan Ignacio Rodríguez, se merecen un aplauso por el nivel de la propuesta ofrecida, sino, además, porque lo recaudado tiene fines solidarios.

--¿Nombres?

--Héctor Gay, Federico Susbielles, Marcelo Feliú. Pablo Romera, Tomás Marisco, Adrián Jouglard, Gisela Ghigliani, Laura Biondini, Maximiliano Núñez Farina. También participó el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, Rodrigo Aristimuño y obviamente, varios colegas y amigos que hace rato no veía..Acá te paso algunas fotos tomadas durante la velada del viernes, en Brown 460.

Ximena Funes, Héctor Gay; Florencia y Juan Ignacio Elías.

Gustavo Elías, Santino y Maximiliano Di Federico; Pablo Romera y Tomás Marisco.

Juan Ignacio Rodríguez, Gisela Ghigliani, Ximena Funes y Federico Susbielles.

Miembros del Departamento Jóvenes de la UIBB.

--A los que nombraste seguramente habrá que agregar directivos y socios de la UIBB supongo.

--Exacto, pero dejame una mención especial para Ximena Funes, organizadora del evento, que se llevó todos los elogios en una noche especial, donde todo salió impecable y muchos se quedaron bastante más de lo previsto.

--Bueno, a nosotros también se nos hizo tarde ahora...

--Tenés razón, vayamos levantando campamento que hay que prender el fuego.

--Dale, yo hoy también voy a tratar de poner algo en la parrilla.

--Qué forma sutil de decirme que no tenés un mango y querés que pague yo la ronda de café. Dios mío.

--No Juan. Acá tenés, pagá y vamos, pero anotalo. Nos vemos en una semana.

--Dale, José Luis. Nos vemos el próximo domingo..