El especial homenaje que San Lorenzo le rendirá al "Patón" Bauza

La comisión directiva del club San Lorenzo aprobó en la víspera, de manera unánime, homenajear a Edgardo Bauza, utilizando su nombre para denominar a un sector del estadio Pedro Bidegain.

De esta manera el director técnico que dirigió al equipo campeón de la Copa Libertadores 2014, quien desde hace un tiempo afronta una dura enfermedad, tendrá un nuevo reconocimiento del club de Boedo.

Los dirigentes del oficialismo avanzaron en el homenaje, al punto que ya hay diseños avanzados pensando en la posibilidad de ponerle su nombre al vestuario local, el lugar más preservado por cualquier entrenador.

Algunos miembros de la dirigencia también propusieron que se denomine a un sector de la Platea Sur con el nombre de Edgardo Bauza, actualmente radicado en Ecuador, donde está atravesando por un delicado estado de salud.

A propósito del duro trance que atraviesa el Patón, su histórico ayudante, el Camello Di Leo, se refirió al Patón y cómo se encuentra actualmente.

“Fue y es muy duro lo que está viviendo. Cuando me enteré de su enfermedad (NdR: demencia tempero frontal) no quería trabajar más. Me pegó tan fuerte que no quería saber más nada, porque cada cosa que hacía como entrenador, me la pasaba pensando en él. Me cuesta mucho no compartir todo eso con él", expresó.

"Él me decía que lo único que quería era tener su casita, una pileta y un parrillero para comer un asado con los amigos. Me da mucha angustia que yo pueda disfrutar y él no lo pueda hacer. Eso me hace mal, mal. Él no sabe lo que le está pasando y vive otra realidad. A veces digo qué injusticia todo, qué pena", agregó.