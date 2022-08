Juicio a Cristina: contrapunto entre la peronista Ghigliani y el radical Tunessi

La concejala del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, y el dirigente radical Juan Pedro Tunessi, analizaron esta mañana la exposición pública de ayer de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras el rechazo del tribunal para que amplíe su indagatoria en la causa Obra Pública.

Después que el fiscal Diego Luciani pidiera una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 denegara su pedido de declaración ampliada, la vicepresidenta señaló que se está enfrentando "no a una denuncia, sino a un guión mal escrito” por parte de la fiscalía.

"Este es un juicio que lleva tres años en el cual cada uno de los testigos que fueron pasando por el mismo fueron demoliendo cada una de las propuestas o puntos planteados por la Fiscalía", señaló Ghigliani.

En diálogo con Panorama, por LU2, la edil señaló que "cuando el fiscal Luciani realiza su alegato incorpora elementos que no habían sido presentados en el proceso judicial de manera previa".

"Me parece que la vicepresidenta fue clara. Más allá de lo que suceda, han pasado horas y horas construyendo el sentido de la culpabilidad de la vicepresidenta aún cuando ningún testigo lo ha probado", subrayó.

Ghigliani dijo que Cristina "es una mujer que está no solo ejerciendo su derecho a la defensa, sino también planteando un avance de esta modalidad que se conoce como Lawfare que viene a poner al Poder Judicial de manera parcial a inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con lo político y con lo económico y siempre tendiendo a la defensa de determinados grupos que pueden ser económicos o distintas corporaciones".

"Esto es un claro mensaje de disciplinamiento para cualquier otro dirigente que en el futuro pueda conducir los destinos, elegido por el pueblo, ya sea a nivel local, provincial o nacional", sostuvo.

Asimismo, la concejala aseguró que "esto es histórico en nuestro espacio político".

"En el peronismo lo hemos vivido. Hay una línea que plantea y que establece, y que todos los días se va diciendo, que el peronismo, o los y las peronistas somos culpables por definición".

Por último, citó que no se puede "plantear la responsabilidad lineal".

"Es como que yo mañana descubra en Bahía Blanca alguna situación puntual y comience a hacer una serie de asociaciones porque lo vi, porque dijo, porque una vez alguien me comentó y llegué hasta la máxima autoridad local", completó.

Por su parte, Juan Pedro Tunessi dijo que "lo que hace la vicepresidenta es descalificar el proceso judicial porque no tiene argumentos para rebatir la cantidad de pruebas, que son de un volumen y de una dimensión inimaginables".

"Cristina habla de algunos de sus colaboradores directos y estrechos como si fueran ajenos a su responsabilidad", señaló.

En ese sentido, el prosecretario parlamentario del Senado de la Nación manifestó que "lo valioso de todo esto es que la Justicia ha actuado y que ha llevado adelante un proceso de una acusación que me parece que hay que sostenerlo porque una república se hace de un poder independiente y se hace también cuando todos somos iguales ante la ley".

Además, Tunessi explicó que "no me imagino que un fiscal pueda pedir pena de prisión de 10 o 12 años por una defraudación al Estado por malversación de bienes y no pida la pena de inhabilitación; se cae de maduro, va de suyo".

En otro tramo de la entrevista realizada en LU2, Tunessi comentó que le parece que "el núcleo duro, lo que es el kirchnerismo más sólido, se ha achicado sustancialmente".

"Estoy viendo el fin de una época. Me parece que cierta posición ni siquiera es compartida por el núcleo de los seguidores más fanatizados", esgrimió.

"Hay que respetar las decisiones de la Justicia, no puede ser que sea valiosa y sea adecuada cuando nos beneficia y no cuando efectivamente cuestiona con pruebas en la mano; me parece que no es ese es el camino", completó.