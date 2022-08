Piñón Fijo acudiría a la Justicia tras los dichos de sus hijos

El periodista Juan Etchegoyen develó la situación por la que está atravesando la familia de Piñón Fijo: “Me cuentan que si bien Piñón pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo. Ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”.

“Los hijos de Piñón estarían aconsejándose, me cuentan, porque quieren ir a fondo con este tema”, indicó. Agregó que el payaso “estaría anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos” y que “parece que el tema podría terminar en la Justicia”.

Fue tal la repercusión mediática de la situación familiar de Fabián Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo, que varios municipios y empresarios teatrales le cancelaron funciones que estaban previstas y en algunos casos, hasta contratadas y pagadas.

Ante la falta de información sobre las presentaciones, Piñón publicó una imagen en su cuenta de Instagram titulada “Estado de nuestros vuelos en Agosto”, para mostrar los shows cancelados y reprogramados.

Junto a la foto escribió: “Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas. Gracias por la paciencia”.

De todas maneras, Piñón sigue trabajando. “Sigo poniéndome al día con los Gracias! El fin de semana pasado estuvimos en la bella Rosario, en el Barrio 7 de Setiembre y luego en el Club Sportivo America”, explicó. (La Voz)