Un bahiense le propuso matrimonio en el partido de Racing: "Fue el día más especial de mi vida"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Mauro Arcuri y Carla Racciatti se conocieron hace más de 10 años por Racing, una pasión que los acompañó en este camino de amor desde el inicio.

Por eso, él entendió que el Cilindro de Avellaneda y un partido de su amado club era el contexto ideal para dar un paso más en su vínculo: pedirle matrimonio.

En la previa del partido del último domingo ante Tigre, con la complicidad del club, Mauro se arrodilló ante Carla y le preguntó si se quería casar. El "sí" fue con Racing y su gente de testigo.

"Fue algo inexplicable, no me lo esperaba para nada, fue una sorpresa hermosa. No solo que nos íbamos a casar, sino por todo el amor que le puso para arreglar todo eso sin que yo me entere", dijo ella.

"La sensación de estar en la cancha -agregó- y que la voz del estadio anuncie mi nombre, darme vuelta y que esté Mauro con los anillos, que saliéramos en la pantalla... fue una locura, una sensación inexplicable. No puedo imaginar una forma mejor de pedírmelo. Él ya sabía que le iba a decir que sí, porque sabe que lo amo un montón", enfatizó Carla.

Carla y Mauro en el corazón del Cilindro tras el "sí".

Todo lo vivido el domingo en Avellaneda se empezó a gestar unos días antes a unas cuadras de la cancha, en la previa al clásico ante Independiente, mientras Mauro coordinaba el viaje de la Filial bahiense que el preside desde hace años.

"Justo estaban en el predio (Tita Mattiussi) los chicos del departamento de Filiales y arreglé con ellos que me hacían el aguante para armarlo", contó Mauro.

"Antes del partido nos enfocaron haciendo que nos filmaban las tribunas pero era para ver como daba el plano. A mí la gente de prensa me había dicho que esté atento porque a las 3 de la tarde iban a pasar y lo iba anunciar la voz del estadio", dijo Mau.

El momento de emoción no sólo se transmitió en vivo en la pantalla de la cancha, sino también fue publicado ayer por las cuentas oficiales de la Academia y hasta llegó al tradicional programa de TyC Sports "Paso a Paso". Así como también a los distintos medios partidiarios y se viralizó entre los hinchas.

"En el video se me ve muy sorprendida, muchos me decían que tardé en decir que sí pero para mí siempre fue un sí. Solo tardaba porque estaba muy sorprendida, es algo que no me voy a olvidar nunca, me lo llevo en el corazón. Estoy muy agradecida con Mauro y toda la gente del club que se pasaron, fue el día más especial de mi vida", admitió.

La bandera como testigo de un momento único: "Sólo vos y yo comprendemos este amor".

Carla y Mauro comenzaron su relación hace más de 12 años por una página de Racing que ella tenía junto a un grupo de amigos.

Desde ahí empezaron a charlar y luego entablaron una relación a distancia durante más de 10 años, ya que ella es de José C. Paz. Incluso, estuvieron 10 meses sin verse a causa de la pandemia. Hoy viven juntos hace más de un año y proyectan una vida en pareja en Bahía y siempre cerca de Racing.

"Racing para nosotros es todo, yo soy presidente de la Filial, ella es hincha, los dos somos socios. Racing es parte de nuestra vida cotidiana, imaginate que mi teléfono suena todos los días por algo de Racing. Adaptamos nuestras vidas a muchas cosas de Racing, por eso el tema de la cancha para nosotros era muy importante porque es como nuestra segunda casa", resumió Mau.

Una vez hecha y aceptada la propuesta, ahora irán por el próximo paso.

"Ahora hay que organizar el casamiento, pero la idea es hacerlo en enero o febrero, hay que verlo. Pero seguro que algo de Racing va a haber y sino aunque sea un asado en la Filial", cerró Mauro.

Así lo mostró el club

Enterados de la idea de Mauro y siendo cómplices en la previa, el departamento de prensa de Racing armó un video y lo subió a sus cuentas oficiales.