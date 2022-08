Scoring: de qué depende que la normativa empiece a regir en Bahía Blanca

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, dijo esta mañana que "la Provincia es la que tiene la potestad de adherir al scoring" y anticipó que adaptarán el sistema nacional vigente.

En ese sentido, señaló que trabajan en la idea de aplicarlo para las licencias de conducir con “particularidades” en la provincia de Buenos Aires, con el fin no sólo de contemplar castigos a los infractores, sino también premios para los buenos conductores.

"Las provincias pueden o no adherir, pero los municipios no tienen potestad. Por ejemplo, se está trabajando en la ley de Alcohol Cero. Una vez que eso sea Ley, será obligatorio en todos los municipios, no hay posibilidad de adherir de manera individual", contó el ministro.

En diálogo con Panorama, por LU2, D'Onofrio subrayó que "la Provincia es la que tiene la potestad de adherir al scoring".

"Estamos trabajando con el equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para darle una particularidad a la Provincia teniendo en cuenta sus características y fundamentalmente empezando a transitar la ley por el lado de los que cumplen", aclaró.

"La idea es que la ley de scoring en la provincia de Buenos Aires empiece reconociendo a los que durante todo el año hacen las cosas bien y no han tenido descuentos de puntos —continuó—. Por eso estamos trabajando para ver qué beneficios le podemos dar a la gran mayoría que hace las cosas bien".

"Estamos pensando en ver cómo implementamos, por ejemplo, un descuento en la renovación de la licencia de conducir o un descuento en la renovación de la VTV de su vehículo. Y si bien es más complicado, estamos analizando si se puede implementar un descuento en el impuesto automotor", contó.

El sistema de scoring —o de licencia de conducir por puntos— fue oficializado por el Gobierno nacional en mayo mediante el decreto 242/2022 y comenzó a regir en todo el país a principios de agosto.

El mecanismo, que tal como manifestó D'Onofrio aún no se implementó en la provincia de Buenos Aires, contempla la inhabilitación de la licencia nacional de conducir por períodos determinados de tiempo cuando se registra una acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

El scoring le asigna inicialmente 20 puntos a cada conductor, que se descontarán en caso de que se cometan infracciones de tránsito con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta.

Con respecto a las penalidades, el ministro aclaró que "se pueden recuperar puntos haciendo cursos" y manifestó que en el caso de que se agoten los puntos "habrá un impás de en principio 180 días para poder recuperar la licencia".

"Si se es reincidente, la quita de la licencia será por seis meses y así sucesivamente", completó.