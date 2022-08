La sorpresiva respuesta de Pampita sobre su futuro en la política

La modelo dialogó con Ángel de Brito en LAM acerca de la posibilidad de incursionar en la política. Al ser consultada sobre su posible futuro en este ámbito, manifestó que estuvo presente en diversos eventos y colectas de la fundación de su esposo, Roberto García Moritán, pero que de igual modo el mundo político es muy complicado.

"Es un mundo difícil donde tenés que ser intachable en todo sentido. Es distinto venir del espectáculo y meterte en política. Tenés que tomártelo con mucho respeto y mucha seguridad. Hay que dejar todo de lado, para hacer eso bien. Yo todavía en esto quiero estar un tiempo más", señaló la conductora.

Pese a que prefiere continuar un tiempo más en la televisión, no descartó trabajar en algún momento junto a su esposo: "No sé por dónde me llevarán los caminos de la vida. Estoy aprendiendo, me da admiración que Robert lo haga porque es difícil. Hay poca gente que tenga tanta libertad y compromiso...Admiro el tiempo que le dedica", continuó.

Pampita y Moritán están juntos desde agosto de 2019.

Sobre como es la labor de Moritán en la legislatura y su trabajo de todos los días, la modelo expresó la emoción que le provoca: "No quiero estar preparada para nada sucio sino para lo mejor. No espero menos que eso y sé que su compromiso es real".

Pampita y Roberto están juntos desde mediados de 2019. A los meses se casaron en una increíble ceremonia y celebraron con una gran fiesta. El 22 de julio de 2021 la pareja confirmó el nacimiento de Ana, su primera hija, y de esta manera sellaron su amor de una manera única. (NA)