Villa Mitre recuperó a “Maxi”, sigue de racha y le achicó la diferencia a Olimpo

“La continuidad y la confianza de todo el grupo son esenciales para que el jugador pueda volver a su nivel, sentirse a gusto, conseguir plenitud y amigarse con la red”, fue la frase de cabecera que eligió Maximiliano Tunessi para no hablar en primera persona pero que, en definitiva, pinta de cuerpo entero su presente en Villa Mitre, donde ya lleva 12 encuentros seguidos como inicial.

Tras su regreso al tricolor, el “Rayo” no debutó en la fecha 11 pero si lo hizo en la siguiente, y de ahí en adelante no salió más del once que el DT Carlos Mungo definió para cada uno de los partidos. Marcó dos goles: hace cinco jornadas atrás cerró la cuenta para el 3-0 frente a Sansinena en El Fortín y el domingo que pasó abrió el score en el 3-0 ante Camioneros, también en calidad de local.

La “Villa” lleva cinco cotejos sin derrotas (4 victorias y un empate) y le pudo achicar la brecha a Olimpo, que sigue liderando la Zona Sur del Federal A pero ahora con 7 unidades de ventaja.

Hoy por hoy, Villa Mitre se estaría quedando con el Nº 4 en la hipotética tabla de 16 clasificados (8 de cada sector) y estaría definiendo el primer cruce de playoffs, como anfitrión, contra Gimnasia de Concepción del Uruguay.