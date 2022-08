La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo

Si bien hubo muchísimos futbolistas que volvieron a disputar un partido oficial después del retiro, lo de Robert Carmona es insuperable. A los 60 años fue titular en la primera fecha de la Cuarta División uruguaya y lleva más de 45 temporadas ininterrumpidas jugando al fútbol oficialmente.

El futbolista uruguayo que ingresó al libro Guinness de los récord por ser el más longevo en actividad, volvió a ser noticia por haber jugado un nuevo partido con la camiseta de Club Social y Deportivo Hacele Un Gol A La Vida.

Pese a que su equipo debutó con una derrota por 3 a 1 ante Unión de San José por la Divisional D del fútbol uruguayo, Carmona pudo seguir ampliando su leyenda como el jugador más longevo del mundo. Además, su rol es tan importante dentro del plantel que es el capitán.

"En la historia del fútbol mundial a nivel oficial ha habido unos diez o 15 futbolistas longevos pero la mayoría interrumpieron su actividad y volvieron a jugar en algún club muchos años después. En mi caso, me he mantenido jugando de manera ininterrumpida desde que comencé mi carrera profesional en 1976", comentó el uruguayo.

"Con códigos, respeto y valores, uno puede triunfar en la vida. No hace falta ser Maradona, Messi o millonario", dijo Carmona.

Y agregó: "No podría definir de manera sencilla cual es mi fórmula de la longevidad, son varios factores: una buena alimentación, disciplina en el entrenamiento, alejado del sedentarismo, alcohol y drogas, y a pesar de haber tenido una vida difícil desde mi niñez, me he mantenido con una actitud siempre muy positiva".

"Se requiere una convicción fuerte, creer que los sueños se convertirán en realidad, si uno se lo propone, en mi vida no existe el 'no se puede'. Siento que he recibido un don y no lo he desaprovechado, me siento muy vivo y con la energía de un joven", aseveró..