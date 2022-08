Diego Brancatelli fue agredido con un paquete de polenta en Corrientes

Tras denunciar en su cuenta de Twitter una agresión que sufrió en la provincia de Corrientes, a donde viajó para grabar su programa Argentina 100%, Diego Brancatelli contó en un video más detalles del violento episodio que vivió en la localidad de Goya.

"Me acaban de amenazar en Corrientes, Goya. Era cantado", escribió en las redes sociales durante el fin de semana.

Y agregó: "Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada de Gustavo Valdés (por el gobernador de Corrientes), pero sí que actúe si hay imágenes".

Pero en un nuevo video que grabó desde esa misma provincia, intentó aclarar lo sucedido, no sin antes destacar que a pesar de la agresión, la pasó "muy bien" en Goya. "Hubo una demostración de afecto increíble, me han tocado vivir cosas hermosas que nunca en ningún otra provincia me sucedió", explicó.

"Haciendo notas nos tocó ir a bar donde había un músico reconocido, y en la puerta el bar había publicado que iba a ir yo a las 19.30, pero llegué más tarde", comenzó relatando.

Y siguió: "Cuando llegamos había 2 personas en la puerta. Se me acercan, riéndose, con buena onda en una actitud positiva, pensé que era como me pasa siempre un pedido de foto o un saludo".

"Pero cuando me acerco me sacan un paquete de polenta, me pegan un golpe en el pecho y me lo rompen. Una situación muy violenta y con todo tipo de insultos o amenazas al gobierno. Me dijeron que yo era responsable, parte y cómplice", concluyó. (Clarín)