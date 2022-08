Lizy Tagliani mostró la casa en la que convivirá con su novio: “Una nueva vida comienza”

Hace unas semanas, Lizy Tagliani declaró que tiene un “fuerte deseo” de ser mamá. Y ahora, la comediante está lista para construir otra etapa de su vida junto a Sebastián Nebot, su novio mendocino quien dejó su provincia natal para mudarse con ella a una casa nueva.

Este jueves, la también conductora compartió su felicidad en las redes sociales al publicar un video de cómo fue llegar a su nuevo hogar, a la vez que contó que en muy pocos días ya estarán instalados ahí. “¡Qué emoción, oficialmente entrando por primera vez a la casita nueva!”, se la escucha a Lizy decir.

“Ay, miren lo que es”, dijo con respecto al entorno, agreste y arbolado, en el que se encuentra la propiedad. “Ay, qué emoción, oficialmente es hoy el día... Todavía no voy a poder vivir, voy a necesitar dos o tres días. ¡Mireen! Ay qué emoción tan grande de estar en una casita así”, repitió Lizy, sin creer lo que está viviendo.

Lizy Tagliani mostró la casa en la que convivirá con su novio Sebastián Nebot (video: Instagram)

“Felicidad total... Una nueva vida comienza”, escribió emocionada también en una publicación en su feed de Instagram, la cual rápidamente se llenó de “me gusta” y miles de comentarios con buenos deseos para la feliz pareja.

"Parte de la nueva casita. Qué lindo es cumplir sueños... Muy pronto toda la familia junta: novio, perros, gatos... Feliz, te amo Sebas Nebot”, dijo al mismo tiempo en que arrobó a su novio. “Me encanta que seas parte de lo que me hace bien”, expresó Lizy en otra selfie que compartió, en donde se la ve sonriente y muy contenta junto a Nebot.

A mediados de abril pasado, Lizy presentó en sociedad a Nebot, a quien había conocido de manera virtual y con quien tuvo contacto durante muchos años. Después de que ella se separara de Leo Alturria, el mendocino decidió viajar a la Ciudad de Buenos Aires para conocer a la humorista. Eso los terminó de enamorar, tanto que ya conviven y sueñan con formar una gran familia.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot comenzaron su relación en abril pasado (Foto: Instagram)

“La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, reveló Lizy recientemente. “Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, contó en aquel momento.

Asimismo, contó que su amigo Marley fue su consejero en esa materia, ya que puede contarle su experiencia de subrogar un vientre. “Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad. Es un proceso que recién empieza. Tengo la imperiosa necesidad de ser mamá”, dijo. “Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio, te lo quiero dejar a vos”, le auguró a su futuro hijo en su última visita a PH: Podemos Hablar (Telefé). (Teleshow)