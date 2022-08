Se reunió la cúpula del PRO en medio de la interna y dieron por finalizado "el tema Carrió"

Los principales referentes del PRO compartieron esta tarde un almuerzo en medio de la tensión generada en Juntos por el Cambio (JxC) luego de que la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, pidiera “reglas decentes” y una “reflexión profunda” dentro de la coalición opositora.

“Estamos más fuertes que nunca, trabajando para salir de esta angustia”, dijo el expresidente Mauricio Macri a la salida del encuentro y evitó referirse a la polémica. Antes, los referentes del partido aclararon que el conflicto que se originó tras las declaraciones de la líder de la CC ya estaba terminado.

Mientras ingresaba al restaurante Happening en la Costanera Norte, Macri fue consultado sobre qué opina de los recientes dichos de Carrió, a lo que eludió la pregunta y expresó: "Me voy a comer una muy rica carne".

Según se informó, al almuerzo asistieron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular de PRO, Patricia Bullrich, el ministro de gobierno porteño, Jorge Macri. También, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Fernando De Andreis, Humberto Schiavoni y Federico Angelini.

No estuvo presente la diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal ya que no se encontraba en la ciudad.

Los dirigentes que participaron en la reunión hablaron sobre las repercusiones en el espacio tras las acusaciones que lanzó Carrió contra referentes de Juntos por el Cambio por sus presuntos nexos con Sergio Massa, entre otros temas relacionados al horizonte electoral de la fuerza.

Tras el encuentro, voceros del espacio comunicaron a medios nacionales que los referentes repasaron la situación política, social y económica del país y remarcaron que consideran que “el Gobierno nacional sigue sin tener un plan más allá del cambio de nombres”, en referencia a la designación de Massa al frente de Economía.

En tanto, indicaron que consensuaron bajarle el tono a las discusiones públicas que hubo esta semana y “concentrar toda la energía en los principales problemas que aquejan a la gente”. Aseguraron que la coalición que conforma Juntos por el Cambio está consolidada y dieron por finalizado lo que llamaron “el tema Carrió”.

Al mismo tiempo, comunicaron que ajustaron detalles en la coordinación por parte de la Fundación Pensar con los equipos técnicos y realizaron un repaso del armado territorial de candidatos del PRO en todo el país de cara a 2023.

En los últimos días, la referente de la Coalición Cívica pidió "reglas decentes" en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 y advirtió sobre los vínculos de algunos sus dirigentes con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

"Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

"Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora.

Las declaraciones de Carrió, que tuvieron cuestionamientos hacia figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados nacionales Gerardo Milman, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ritondo, motivaron fuertes repudios por parte de la mayoría de los integrantes de JxC y de los partidos que integran la coalición. (Télam y TN)