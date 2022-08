La sirenita: Halle Bailey dio detalles de la nueva adaptación del clásico de Disney

La polémica estalló en 2019, cuando Disney anunció que la actriz elegida para protagonizar la versión live action de La sirenita era Halle Bailey. Y aunque su talento nunca estuvo en discusión, hubo personas que se mostraron en desacuerdo con que una joven afroamericana se pusiera en la piel de Ariel.

"El autor original de La Sirenita era danés. Ariel… es una sirena. Ella vive en un reino submarino en aguas internacionales y puede nadar legítimamente donde quiera (aunque eso a menudo molesta al Rey Tritón). Pero por el bien de la discusión, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser de color porque las personas danesas también lo son. Ariel puede colarse a la superficie en cualquier momento con sus amigos y mantener un buen bronceado. Los daneses que no son blancos también pueden tener cabello rojo de forma genética", fue la respuesta de la compañía ante las críticas.

Desde aquel momento, la intérprete de 22 años siguió recibiendo mensajes de odio, pero también se convirtió en una referente para los chicos y chicas que sueñan con seguir sus pasos, algo que la incentiva a no bajar los brazos. "Quiero que la niña pequeña que hay dentro de mí y todas las niñas como yo que están viéndome sepan que son especiales, que deberían ser princesas en cada uno de los sentidos. No hay ninguna razón por la que no puedan. Esa reafirmación es algo que necesitaba", explicó en una entrevista con Variety.

Aseguró que la contención de su familia, sobre todo de sus abuelos, fue fundamental: "Fue algo inspirador y bonito escuchar sus palabras de ánimo, diciéndome 'no entiendes lo que va a suponer para nosotros, para nuestra comunidad, para todas las niñas negras y latinas que se van a ver a sí mismas en ti'".

Además dio detalles de la película que llegará a los cines en mayo de 2023, en la que comparte pantalla con Javier Bardem, quien le da vida al Rey Tritón. "Siempre he dicho que mi padre es una copia del rey Tritón, siempre ha sido sobreprotector con mi hermana y conmigo. Esa es una de las cosas que amo de él, la manera en la que ama. Cuando hacía las escenas con Javier, canalizaba mi experiencia con mi propio padre, lo profundo que es su amor y lo fuerte y protector que se vuelve", reveló.

Por último, señaló las similitudes que tiene con su personaje: "Su sentido del anhelo, su búsqueda de sí misma, eso es algo con lo que realmente me podía identificar. Ella sabía dónde quería ir, y no iba a dejar que nadie la detuviera". (NA)