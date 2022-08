"Más de 30 jóvenes mujeres se han reconocido como víctimas de Bongiovanni"

Familiares y allegados de las denunciantes de Juan Matías Bongiovanni, el docente, catequista y trabajador social acusado de abuso sexual, convocaron a la comunidad a “reforzar el acompañamiento y solidaridad con las víctimas” en el inicio del quinto día del juicio por jurados.

“Más de 30 jóvenes mujeres se han reconocido como víctimas y otras 20 han manifestado ser testigos de los hechos abusivos de Bongiovanni” a lo largo del proceso de investigación y durante el juicio, manifestaron en un comunicado de prensa leído esta mañana en las escalinatas del edificio de la UNS en Colón 80 con el apoyo de integrantes de la ONG Creer Sí.

Imputado por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos alumnas", Bongiovanni fue detenido en abril de 2021 con prisión preventiva. El 3 de este mes comenzó el juicio oral con la presentación de testimonios, que duró cuatro días; hoy y mañana continuará el proceso y se espera la decisión del jurado.

Si bien esta instancia judicial tiene en cuenta a dos denunciantes, fueron en total cinco las víctimas que tomaron acciones legales contra el docente, explica el escrito. “Tres de ellas no fueron investigadas por la justicia por haber prescripto, aunque han sido tomadas como testimonio en este proceso para acreditar antecedentes”. Además, en el juicio declararon otras cinco víctimas que eligieron no realizar la denuncia.

“Todas las víctimas, figuren como denunciantes o no en el actual juicio, fueron ex alumnas, ex integrantes del grupo Aclaró, voluntariado del cual Bongiovanni era responsable, y/o chicas institucionalizadas en el Hogar Mamá Margarita”, resaltan los allegados de las víctimas en el documento.

El comunicado incluye también fuertes acusaciones a las autoridades de las instituciones que fueron escenario de estos abusos. Según el texto, el amparo brindado “le permitió recorrer una gran cantidad de establecimientos educativos privados religiosos y laicos, así como también escuelas públicas durante más de 20 años”.

Juan Matías Bongiovanni.

Además, denuncia que de cara al juicio hubo una “campaña de hostigamiento, de manifestaciones o escraches públicos” contra las víctimas, de parte de allegados de Bongiovanni y con el apoyo de ONGs y autoridades religiosas.

Con ello, la defensa del acusado “habla de hechos consentidos (cuando las jóvenes eran menores) y de acosos de parte de sus alumnas hacia él. Se trata lisa y llanamente de una revictimización”, continúa el escrito.

“Las denunciantes han tenido que atravesar largas audiencias, ampliaciones de denuncia y pericias. Iniciado el proceso judicial, han tenido que declarar mas de cinco veces, contando los hechos sufridos en cada ocasión, que implicaron abusos sexuales físicos, verbales y psicológicos de parte de Bongiovanni. Por el contrario, Bongiovanni, teniendo la oportunidad, se negó a realizar cualquier pericia psicológica. Es un proceso largo y doloroso para quienes deciden denunciar”.

El documento concluye con la convocatoria a apoyar a las denunciantes: “Es necesario que se haga justicia para todas”.