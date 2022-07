El Regional Pampeano cierra una etapa con dos retiros que le ponen carga emotiva

El largo camino de la fase clasificatoria del decimotercer Regional Pampeano llega a su fin este fin de semana.

Hoy, en el turno del TRP A y por la decimoctava fecha desde las 15.15, se decidirá el orden que ocuparán los semifinalistas de cara a los cruces previstos para el 13 de agosto.

Ningún puesto del 1º al 4º está asegurado, aunque existe una brecha amplia entre Mar del Plata Club y Sporting (decidirán el Nº1) con Sociedad Sportiva y Los Cardos (dirimen el 3º y 4º).

En nuestra ciudad Las Palomas recibirán a Universitario (Mar del Plata) con el objetivo de sumar un triunfo, levantar la mayor puntuación posible y por buena ventaja. En el partido de ida fue derrota bahiense por 32 a 23.

Recordemos que por la derrota del sábado pasado Sportiva llega a esta fecha en escenario de empate con Los Cardos en los ítems 1 y 2 del artículo 58 del reglamento (“Mayor cantidad de puntos de partido, incluyendo bonus” y “Mayor cantidad de partidos ganados”). El tercero es “Mejor diferencia de tantos a favor menos tantos en contra”.

Por otra parte el encuentro de hoy en La Carrindanga viene con carga emotiva porque jugará su último partido con el XV blanco el tercera línea Juan Pedro Harriet (43).

El “7” ingresará como titular y tendrá algunos minutos a modo simbólico para ponerle fin a 35 años de actividad.

“La idea fue retirarme en el 2020 después de la gira por Sudáfrica, pero por la pandemia se diluyó. Se me viene a la cabeza la suerte que tuve de tener un tío como Iñaki Irazusta, que a los 8 años me pasó a buscar y me llevó a jugar al rugby a Sportiva. Mañana (por hoy) jugaré mi último partido en el club, compartiéndolo con mi familia, amigos, ex compañeros ahí alentando, es algo lindo para cerrar esta etapa”, dijo Harriet, uno de los símbolos de la defensa de Sportiva en las últimas décadas.

El partido también tendrá otro actor que va a colgar los botines y también el silbato: será el último del árbitro Federico Fioravanti luego de 17 temporadas de actividad.

“La expectativa pasa por disfrutarlo, como cuando arbitré en mi último partido en el panel UAR, en el Seven de la República. Hay que disfrutar el momento y el espectáculo ya que son encuentros emotivos. Buscaré disfrutarlo desde el minuto uno y mi deseo es que salga un lindo partido”, dijo Fioravanti, de 34 años.

Cerró su etapa como juez UAR en 2019 pero se mantuvo a nivel local, en la reanudación de la actividad el año pasado. Hoy, por motivos laborales, le pondrá fin a una de las carreras más prolíficas del arbitraje URS.

Sportiva, con varias modificaciones, formará hoy con Juan Martín Cagiao, Facundo Zamora, Nahuel Duarte; Felipe Doria y Francisco Cantalejos; Agustín González Mateu, Juan Pedro Harriet, Felipe Arza; Rafael Larrañaga y Fermín Santos (capitán); Facundo Ferrandez, Joaquín Rey Saravia, Manuel Santos, Tomás Bermúdez; Patricio Cantalejos. Entrenadores: José Conget y Tomás Aguirre.

La jornada del Regional Pampeano A también contendrá la presentación de Argentino en condición de visitante ante San Ignacio, desde las 15.15.

El Chancho viene de cortar la racha con victoria ante Comercial y buscará cerrar esta etapa de la mejor manera, pensando en el Reclasificatorio A-B previsto para el 13 de agosto. En el cotejo disputado en nuestra ciudad el elenco bahiense se quedó con la victoria por 26 a 23.

El XV inicial dispuesto para hoy por los entrenadores Mariano Minnaard y Carlos Montero será con Pablo Cerljenko, Bruno Marconi, Cristian Villarreal; Julián Gargiulo y Santiago Ramos; Nicolás Burgos, Santiago Jackson, Tobías Giménez; Pedro Selvarolo (capitán) y Guido Marconi; Nicolás Clair, Facundo Marra, Franco Biancucci, Tomás Moro; Alejo Marconi.

La fecha se completará a la misma hora con los partidos Mar del Plata-Los Cardos, Biguá-Sporting y Comercial-Santa Rosa. Recordamos que del puesto 5º al 10º jugarán el Reclasificatorio A-B junto al 1º y el 2º del TRP B.

Posiciones: 1º) Mar del Plata, 71; 2º) Sporting, 70; 3º) Sportiva y Cardos, 54; 5º) Uni M, 48; 6º) S. Ignacio, 45; 7º) Argentino, 33; 8º) Biguá, 17; 9º) Comercial, 15 y 10º) Santa Rosa, 3.

"Uni", mañana de visitante

Este fin de semana también se jugará la última fecha en los niveles B y C, que retomarán la actividad luego del parate del fin de semana pasado.

Los representantes de la Unión de Rugby del Sur se presentarán este domingo.

En el segundo escalón Universitario visitará a Campo de Pato (Balcarce) por la fecha 14. También se enfrentan Pueyrredón-Pico, Uncas-Onas y Unión del Sur-Los 50.

Las Pirañas jugarán la etapa Reclasificación B-C , que agrupará a los que terminen entre el 3º y el 7º del TRP B, más el 1º, 2º y 3º del TRP C.

Posiciones: 1º) Pueyrredón, 53; 2º) Uncas, 52; 3º) Unión del Sur, 51; 4º) Los 50 (Tandil), 34; 5º) Pico RC, 30; 6º) Universitario, 25; 7º) Campo de Pato, 6 y 8º) Onas, 5.

UNS-Suárez será decisivo

Mañana se disputará un choque clave correspondiente a la décima y última jornada de la etapa clasificatoria del TRP C.

En nuestra ciudad Universidad Nacional del Sur recibirá a Coronel Suárez a las 14.30, en La Madriguera del campus universitario.

El ganador obtendrá la tercera plaza para el Reclasificatorio B-C, disponible ante la salida de la competencia de Onas (TRP B) para el Reclasificatorio.

Ya tienen su lugar El Nacional y Estudiantes de Olavarría. El Celeste visitará mañana a Bloque Norte en Pinamar.

Posiciones: 1º) El Nacional, 33; 2º) Estudiantes O, 28; 3º) UNS y Coronel Suárez, 22; 5º) Bloque Norte, 15 y 6º) Remo, 5.

Bahienses en Classics

Con la presencia de los bahienses Bernardo Stortoni y Juan Manuel Doria este sábado volverá a la acción el combinado Pumas Classic, integrado por ex jugadores del seleccionado argentino e invitados.

Será para un amistoso contra las leyendas del seleccionado de Tucumán, previsto para las 14.45 en las instalaciones del club Universitario de esa ciudad y preliminar del choque entre los locales Universitario y Tucumán RC, por la penúltima fecha del regional NOA.

Los Classics, dirigidos por Eliseo Branca, contarán con Alberto Sanabria, Alejo Fradua, Arturo Mimessi, Augusto Ramos, Bernardo Stortoni, Federico Böck, Gonzalo Camacho, Gonzalo Leguizamón, Gonzalo Tiesi, Horacio Agulla, Javier Alianelli, José Basile, José Das Neves, Juan Campero, Juan Mangia, Juan Manuel Doria, Juan Pablo Angelillo, Lucas Borges, Lucio López Fleming, Martín Bottini, Mauricio Giménez, Mauro Castañeira, Mauro Comuzzi, Nicolás Ramos, Pablo Gambarini, Román Miralles, Santiago Sanz y Sebastián Grange.