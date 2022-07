El Polaco y Karina La Princesita le dedicaron unas emotivas palabras a su hija Sol por sus 15 años

Karina la Princesita se quebró al hablar de su hija Sol con El Polaco y juntos le dedicaron unas emotivas palabras de amor por sus 15 años, en el ciclo de entrevistas que conduce el cantante por América.

“Es muy personal lo que me pasa con Sol, a mí ella me salvó la vida, yo soy una persona que siento que desde que nací mi vida fue recontra dura y no tenía motivos”, dijo la artista como invitada en El Polaco, Un Viaje Inolvidable.

Luego, en el ida y vuelta con su ex, continuó: “La música a mí me salvó, pero igual seguía depresiva y triste, pero Sol se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas”.

“Eso lo sabe Sol, de ahí en adelante, mi carrera es importante pero mi hija es lo primero y siento un orgullo por la persona en la que se convirtió, la amo con toda mi alma”, sentenció entre lágrimas Karina.

“Comparto todo lo que dijiste, Sol fue mi primer motivo para tener un rumbo en mi vida, cambiar mi forma de ser y de pensar”, aseguró el músico.

Entonces expresó: “Fui papá a los 19 años cuando no entendía nada de ser papá, todavía hoy sigo aprendiendo, a veces me mando mis cagadas”.

“La amo con todo mi corazón, fue mi primer bebé y amor; voy a tener otros cumpleaños de 15 pero ella siempre a va a ser mi primera princesa y el que me hizo padre”, cerró.