El periodista y abogado Toti Pasman evalúa involucrarse en la política de Boca

El periodista Juan Carlos Pasman, abogado y comentarista de partidos de fútbol, anunció que es probable que se involucre en la política de Boca.

Toti, quien tiene 49 años y se hizo reconocido tras el cruce con Diego Maradona, escribió el libro "La tenés adentro, todo lo que duele saber del fútbol" y actualmente conduce el programa Fútbol 910, por Radio La Red, y De Fútbol se Habla Así, por la pantalla de DirecTV Sports.

Según publicó en una nota con Olé dijo, tras algunos encontronazos con Juan Román Riquelme, que no descarta meterse en el club.

El 16 de julio pasado, en la previa del partido entre Boca y Talleres, aparecieron varios pasacalles en las inmediaciones de la Bombonera con leyendas ofensivas contra Pasman y su compañero de Radio La Red, Martín Arévalo.

"Bastas de estas lacras, quieren ver hundido a Boca", rezaba uno de ellos, colocado sobre el portón de acceso a la platea y la zona de prensa del estadio. Toti, reconocido hincha del club, apuntó directamente contra el vice y el Consejo de Fútbol.

"Si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme. Yo me lo encontré hace un mes y cuando me vio dijo: 'ah, ¿los contras también vienen a la cancha?'. ¡Con una bronca! Le molestaba que yo estuviera en lo que para él es el patio de su casa, porque soy crítico de su gestión. Y menos de un mes después aparecen estas banderas y una está en la puerta de la Bombonera, y no cualquiera llega a la puerta. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, es un tonto. Pero si la ponen en la puerta está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club. Y les digo más: me llamó alguien que trabaja en Boca para pedirme disculpas y decirme que para él era una vergüenza lo que había pasado", disparó en ese momento.