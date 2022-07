Falcioni le apuntó al "Rolfi": "Las formas no fueron las correctas"

Independiente busca director técnico y el nombre de Julio César Falcioni trascendió como uno de los apuntados del oficialismo para dirigir al Rojo tras la salida de Eduardo Domínguez.

En medio de los sondeos, el "Emperador" se refirió a su polémica salida del club de Avellaneda en diciembre de 2021.

"Había un manager (Daniel Montenegro) que me pareció muy correcto, no en las formas, sí en la decisión. Las formas hacia mí no fueron las correctas, se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos con los cual estaba hablando a decirme: 'Julio, ¿Te vas? Porque me llamó tal persona'", reveló Falcioni.

Y luego agregó: "Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él, face to face (cara a cara)".

Sin embargo, sobre un posible regreso a Independiente, aclaró: "No tengo ningún problema, pero a mí (Montenegro) no me va a llamar".

Sin dudas que no será el Rolfi, porque este martes presentó la renuncia a su cargo, pero él había sido quien tomó la decisión de no renovar con Falcioni para elegir la opción de Eduardo Domínguez en diciembre.

84 partidos fueron los que dirigió Falcioni a Independiente, con 33 ganados, 26 empates y 25 perdidos. Además marcó 108 goles a favor y recibió 84.