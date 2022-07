La dura advertencia de Melconian y cómo puede impactar sobre el dólar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no realizará el desembolso previsto para septiembre próximo si la Argentina no realiza un ajuste fiscal "en serio", advirtió el presidente de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian.

En un almuerzo de festejo de los 45 años de la Fundación con economistas, políticos y empresarios, el extitular del Banco Nación estimó que habrá una "presión muy fuerte" por parte del Fondo Monetario, que podría incluir un pedido de devaluación.

Dijo que la clave es si el Fondo autorizará el desembolso de setiembre de US$ 4.000 millones para la Argentina.

"Si no hay ajuste, esos US$ 4.000 millones no van a entrar; si no barajamos y damos de nuevo este programa, ese dinero no va a entrar. La nueva exigencia será volver a la ruta de los números fiscales, monetarios y externos", consideró.

Melconian insistió en que el acuerdo con el FMI es "incumplible", aseguró que existe un "riesgo político no institucional" y señaló que "la democracia tiene que encontrar una solución a la economía".

Sostuvo además que existen diferencias entre la actual situación y las que desembocaron en el “Rodrigazo” o en el “Sigautazo” (en referencia al exministro Lorenzo Sigaut), y señaló que el “Fabregazo” (durante la gestión de Cristina Kirchner con Juan Carlos Fábrega como presidente del Central) se dio en una situación mejor que la actual.

Melconian dijo que el equipo de la Mediterránea está convencido de que la recuperación "viene por el sector privado" y añadió que lo que viene son tiempos de "acuerdos, primero con los tuyos, y después con el resto".

"La falta de confianza y de credibilidad la estamos construyendo ahora -subrayó-. La propuesta debe ser explicitada y explicada con claridad", advirtió.

El economista proyectó una inflación de entre el 6% y 7% para julio y alertó que "no se puede seguir devaluando al dólar oficial detrás de la inflación".

"La Argentina cumple un año y medio con reservas negativas; el primer ajuste de los depósitos en dólares se produjo en las PASO del 2019", señaló.

Estimó que "si la Argentina hubiera mantenido la inserción internacional de hace seis décadas, debería estar exportando seis dígitos. La exportación y lo que llamamos ´festival de importación´ son datos raquíticos en un país raquítico y decadente", lamentó. (NA)